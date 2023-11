Maria Esposito, Rosa Ricci di Mare Fuori festeggia 20 anni: i 3 look tra cristalli e piume Maria Esposito (la Rosa Ricci di Mare Fuori) ha festeggiato i 20 anni in grande stile, indossando tre creazioni scintillanti impreziosite da piume e cristalli.

A cura di Giusy Dente

Venti anni si festeggiano una volta sola e quindi tanto vale festeggiarli davvero in grande stile! Infatti non ha badato a spese l'attrice Maria Esposito, che ha celebrato con un grandioso party il compleanno assieme a tanti amici. Per l'occasione ha sfoggiato diversi cambi d'abito, passando dal nero all'oro e puntando tutto sull'effetto sparkling.

I look di Maria Esposito

Maria Esposito è nata il 10 novembre 2003: è giovanissima e ha davanti a sé una promettente carriera da attrice, cominciata con un ruolo che ha fatto subito breccia nel pubblico. È la Rosa Ricci di Mare Fuori, serie tv di grande successo in cui interpreta questa ragazza vendicativa dal carattere forte e deciso: una guerriera. Rosa Ricci le ha permesso di farsi notare e le ha aperto le porte del mondo dello spettacolo.

È stata a Sanremo sul palco dell'Ariston, ha calcato il red carpet dell'ultima Festa del Cinema di Roma con un look total black trasparente, sarà presto a teatro con un musical diretto da Alessandro Siani, il riadattamento della serie tv. L'attrice ha uno stile originale: spazia dalle tute agli abiti da sera da principessa.

Nelle grandi occasioni le piace brillare e dunque alla festa per il 20esimo compleanno non poteva essere da meno. Il party si è svolto al Labelon di Bacoli, per l'occasione allestito in rosso tra palloncini e rose. La festeggiata si è affidata all'atelier Marinella Perrella, specializzato in abiti da sposa e creazioni da cerimonia. Ha fatto un ingresso trionfale sfilando su un red carpet, indossando un abito-mantella color champagne interamente coperto di cristalli e con colletto gioiello alto.

Lo ha abbinato a un paio di sandali dello stesso colore. Nel corso della serata, tra sorprese, regali e danze sfrenate, ha sfoggiato anche altre creazioni. Ha indossato un minidress color oro con ampia scollatura e guanti coordinati, mentre il taglio della torta lo ha fatto in nero, un abitino trasparente glitterato con schiena nuda con guanti abbinati, tempestati di piume. Una vera diva!