Sanremo 2023, gli attori di “Mare Fuori” cantano la sigla della serie tv sul palco dell’Ariston Il cast di Mare Fuori sul palco dell’Ariston: canteranno la sigla della serie tv nella quarta serata di Sanremo 2023 dedicata ai duetti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Non solo cantanti: c'è spazio per un po' di Napoli anche cinematografica sul palco dell'Ariston. Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2023, infatti, saliranno cinque attori del cast di "Mare fuori", la serie italiana prodotta da RaiFiction e Picomedia, cantando la sigla iniziale composta che nella serie viene cantata da Matteo Paolillo (che nella serie interpreta il personaggio di “Edoardo), scritta da Lorenzo Gennaro e dal titolo "O mar for".

Chi salirà sul palco di Sanremo

A salire sul palco dell'Ariston, diversi protagonisti della serie: Matteo Paolillo, salernitano classe 1985, Giacomo Giorgi, napoletano classe 1998, e Massimiliano Caiazzo, napoletano classe 1996. Ma ci saranno anche, nel quintetto di questa sera, il milanese Nicolas Maupas, e la romana Valentina Romani, anche loro attori in prima linea di "Mare fuori". Canteranno la sigla della serie tv, scritta da Lorenzo Gennaro e interpretata dallo stesso Paolillo.

Il testo della sigla di Mare Fuori

Appicc n’ata sigarett

Allà c sta mammà ch chiagn e nun da rett

Cu sta fatic mo c’accattamm pur a Regg e Casert

So crisciut miezz a vie, o sacc chell che m’aspett

Nu guaglion ro sistema, mo vo sistema tutt cos

Miezz a vie e megl a ten e fierr o a vennr e ros

Patm sta carcerat, so l’omm e cas

Lievc e man a cuoll ca chill m’è frat

E m fa mal o cor o sai pur tu (pur tu)

Non c vac a scol, no, ma nun ca vac chiù

M’acchiappn a Gaiol cu nu chil e fumm

Mar mo sta for, nun m pozz vere chiù

Nun te preoccupa guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Nun te preoccupa guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Ricn ca mill culur

Agg vist’o sul o grig (nanananana)

Nto cortil e guaglion

S fann n’ata strisc

Tutt e juorn ugual vogl asci (vogl asci)

O mor ca dint o mor acciso

A cap m fa mal, n’arriv a capì

Si so nat cca, qual è a colpa mia?

Mann mis o fierr n’man e mann itt “spar”

Napl a ca dind par assai luntana

Tutt e juorn pens “c’agg fatt e mal?”

Tutt e juorn, tutt e juorn pens’o mar (pens’o mar)

Nun te preoccupa guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Nun te preoccupa guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Nun te preoccupa guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Nun te preoccupa guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for