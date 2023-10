Mare Fuori, tutto il cast del musical diretto da Alessandro Siani. Dal 14 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli

Dal 14 dicembre al Teatro Augusteo l’atteso musical ispirato alla serie teen “Mare Fuori”: in teatro sarà diretto da Alessandro Siani.

Il musical di "Mare Fuori" diretto da Alessandro Siani è uno degli eventi più attesi dell'inverno teatrale a Napoli: dal 14 dicembre al Teatro Augusteo. Chiuso il cast, tant'è che iniziano a circolare sui profili social dei vari attori le locandine. Ci sono ovviamente gli attori della serie televisiva teen prodotta da Rai e Picomedia che tanto successo ha riscosso in questi anni: Maria Esposito, Enrico Tijani, Antonio Orefice, Giuseppe Pirozzi e Antonio D'Aquino che hanno interpretato i personaggi di Rosa Ricci, Dobermann, Totò, Micciarella e Milos. C'è anche Carmen Pommella nel ruolo di Nunzia, una delle guardie. Poi Andrea Sannino nel ruolo dell'educatore: la sua amatissima voce che già spopolò durante un altro musical, "C'era una volta… Scugnizzi", ora potrebbe essere uno dei punti qualificanti, insieme alle musiche di un altro grande personaggio della scena napoletana, Emanuele Palumbo, in arte Geolier.

Fra i protagonisti c'è Mattia Zenzola, il vincitore di Amici 2022, c'è Giulia Luzi forte dei suoi dieci anni nel musical "Romeo e Giulietta". Confermati i nomi di Yuri Pascale Langer, Giulia Molino, e Sveva Petruzzellis, selezionati durante i casting di giugno al teatro Brancaccio di Roma.

E ancora: la cantante Anna Capasso, Leandro Amato ("West Side Story"), Antonio Rocco (la sua voce cantava nel film "Troppo napoletano"), Christian Roberto che fra le altre esperienze ha lavorato nel musical "La bella e la bestia". E infine, Bianca Moccia, esperienze in Sanremo Young 2018 e X-Factor Romania, Angelo Caianiello ("Ultras" e "Mina Settembre") e Pasquale ‘Paky' Brunetti, pure lui uscito dal vivaio di Amici 22.

L'anno d'oro dei Bed and breakfast a Napoli. Ecco da dove vengono i turisti stranieri che scelgono la città partenopea

La location è sempre è il carcere minorile di Nisida: i giovani "ristretti" che vivono la vita dentro e guardano quella fuori, appunto, dal mare. Nelle note di regia è anticipata la trama:

La versione teatrale della fortunata serie televisiva porterà in scena le motivazioni che hanno portato in carcere i ragazzi, la famiglia distrutta nei suoi valori primordiali, la lotta fra bande, la delinquenza beffarda che trascina una persona non ‘adulta’ a fare determinate scelte.

Una sorta di gioventù bruciata, figlia di un destino amaro e inaccettabile, trovatasi al posto e nel momento sbagliato. L’amicizia, la fratellanza e soprattutto l’amore copriranno il dolore, ma nessuno sarà mai sereno, perché tutto potrebbe cambiare da un ‘momento’ all’altro.