La trama del musical di “Mare Fuori” con Maria Esposito e Andrea Sannino, regia di Alessandro Siani La trama del musical ispirato alla serie tv teen “Mare Fuori”: al centro ci sono le storie dei ragazzi nell’istituto di detenzione minorile, ma è diversa dalla serie Rai.

Il musical di "Mare Fuori", la serie tv teen che ha spopolato in Rai negli ultimi anni va in scena dal 14 dicembre 2023 al 14 gennaio 2024 al teatro Augusteo di Napoli. La regia e affidata ad un nome rilevante del mondo dello spettacolo: Alessandro Siani; fra i protagonisti c'è il cantante Andrea Sannino.

Con Sannino nel cast ci sono anche buona parte dei giovanissimi attori che hanno preso parte alla serie tv Rai: l'amatissima Maria Esposito che interpreta Rosa Ricci, Enrico Tijani (Dobermann), Antonio Orefice (Toto), Giuseppe Pirozzi (Micciarella), Antonio D'Aquino (Milos), Carmen Pommella (Nunzia). E ancora: Mattia Zenzola, Giulia Luzi, Leandro Amato, Antonio Rocco, Christian Roberto, Giulia Molino, Bianca Moccia, Angelo Caianiello, Pasquale Brunetti, Yuri Pascale Langer, Sveva Petruzzellis, Anna Capasso, Fabio Alterio, Benedetta Vari. Coreografie di Marcello e Mommo Sacchetta, scenografie di Roberto Crea, costumi di Eleonora Rella e Lisa Casillo.

La trama del musical Mare Fuori

La trama del musical "Mare Fuori" è differente da quella della serie tv di Rai Fiction e Picomedia, nata nel 2020 e ora alla terza stagione (in lavorazione la quarta). Non cambia la location, ovvero l'Ipm, l'istituto di detenzione minorile che affaccia sul mare. Ma cambiano le relazioni fra i giovani, cambia il concetto di speranza e soprattutto il tutto è in funzione di ballo e musica. Il ruolo dell'educatore dell'Ipm è primario, il messaggio che si vuol far passare è quello del futuro che risiede nello studio e nell'impegno.

Mentre fuori imperversa la guerra dei Ricci contro i Di Salvo, dentro l’IPM i loro eredi, Rosa Ricci e Carmine Di Salvo, si trovano l’una contro l’altro ma, in modo inspiegabile tra loro sin da subito inizia a scorrere una corrente magnetica che presto si trasforma in un sentimento forte e travolgente. I due ragazzi non possono sottrarsi a quello che provano e Beppe ne approfitta.

L’educatore vede infatti proprio nel loro amore l’antidoto per l’insensata e tragica guerra tra le loro famiglie. La scoperta dell’amore è come un’onda che travolge tutti i nostri protagonisti e, pur manifestandosi in diverse forme, conduce tutti alla scoperta di nuove parti di se stessi. Qualcuno di loro si trova perso a causa di questa emozione sconosciuta, qualcun altro invece vive questo sentimento come faro nella notte e si fa guidare dalla sua luce abbagliante. La musica è protagonista principale di questa epopea e ci accompagna in questo tortuoso ma avvincente percorso di crescita.