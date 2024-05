video suggerito

L’Arenile di Bagnoli chiuso per 30 giorni dopo il ferimento dei due 15enni Il Questore di Napoli ha disposto la chiusura dell’Arenile di Bagnoli dopo il ferimento dei due 15enni mercoledì sera; uno dei ragazzi operato nuovamente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

89 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Il Questore di Napoli ha disposto la chiusura per l'Arenile, il locale notturno di Bagnoli dove, la sera del 30 aprile, due 15enni sono stati accoltellati durante una serata musicale. Il provvedimento, della durata di 30 giorni, arriva in ottemperanza all'articolo 100 del Tulps, quindi per scongiurare "un concreto pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini", ed è legato proprio alla rissa di mercoledì oltre che a vari episodi avvenuti nel locale tra aprile 2022 e marzo 2024: una lite con un ferito, diversi furti con destrezza e, il 28 aprile, l'arresto di due persone per detenzione di droga.

Sul ferimento di mercoledì sera sono in corso indagini affidate alla Polizia di Stato; sarebbe avvenuto durante uno scontro tra due gruppi di giovanissimi, uno del quartiere e l'altro della periferia Nord di Napoli.I due, entrambi incensurati, erano stati accoltellati intorno alle 21 di martedì. I primi a intervenire per i soccorsi erano stati gli addetti alla sicurezza dell'Arenile, insieme agli agenti del commissariato Bagnoli, che erano già nel locale per i servizi di routine predisposti per eventi musicali del genere. Per il ferimento era stato bloccato, e successivamente arrestato, un 17enne di Secondigliano, anche lui incensurato, accusato di tentato omicidio; il coltello utilizzato era stato rinvenuto poco distante, nei pressi di una staccionata. Dopo la convalida, il giovane è stato trasferito nell'ipm di Nisida.

I 15enni erano stati portati in ambulanza all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta, dove erano stati operati d'urgenza; uno aveva riportato ferite all'addome, l'altro, quello più grave, al fegato. Probabilmente a salvare loro la vita è stata solo la tempestività dei soccorsi e l'organizzazione della struttura, che è riuscita in una ventina di minuti appena a preparare le due sale operatorie con relative equipe mediche. Questa mattina uno dei due minorenni è stato nuovamente operato e quindi trasferito in Rianimazione per il monitoraggio delle sue condizioni di salute.