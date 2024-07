video suggerito

Due accoltellati nella notte a piazza Garibaldi: hanno 30 e 24 anni, indagano i carabinieri Un 30enne ed un 24enne in ospedale dopo essere stati accoltellati a Piazza Garibaldi: indagano i carabinieri, se la caveranno con 10 e 7 giorni di prognosi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Due persone sono state accoltellate questa notte a Piazza Garibaldi, nel cuore di Napoli: hanno 30 e 24 anni, e se la caveranno rispettivamente con 10 e 7 giorni di prognosi. Ma la dinamica non è chiara: sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Napoli Stella. Sequestrato anche un coltello, rinvenuto nel luogo dell'accoltellamento e, presumibilmente, potrebbe trattarsi proprio dell'arma utilizzata per il duplice ferimento.

Ad essere stati feriti sono stati un 30enne ed un 24enne, entrambi cittadini tunisini: il primo è stato portato all'ospedale del Mare dove gli è stata riscontrata una ferita lacero contusa da arma bianca alla parete posteriore dell'emitorace sinistro, con una prognosi di dieci giorni; il secondo, invece, portato al Pellegrini ha riportato una ferita lacero contusa al gluteo destro, e ne avrà per sette giorni. Entrambi sono stati dimessi dai rispettivi nosocomi. In piazza Garibaldi, a pochi passi dalla statua dell'Eroe dei Due Mondi (di cui oggi ricorre l'arrivo ad Arezzo durante la "lunga marcia" da Roma verso Genoa del 1849), i carabinieri della stazione Napoli Stella hanno rinvenuto e sequestrato un coltello. Si indaga ora per ricostruire l'intera dinamica: non è chiaro infatti chi e perché abbia accoltellato i due giovani tunisini. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza del fine settimana nel centro di Napoli, durante il quale si sono registrati accoltellamenti e sparatorie in varie zone del capoluogo partenopeo e che hanno visto coinvolti anche alcuni minori, finiti in ospedale per le ferite riportate sebbene nessuno in gravissime condizioni.