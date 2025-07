video suggerito

Accoltellato nella notte in via Poerio, 27enne muore in ospedale Un 27enne marocchino è morto nella notte all'Ospedale del Mare: è stato ferito in via Poerio con una coltellata. Indagano i carabinieri.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Quando lo hanno soccorso era a terra agonizzante, coperto di sangue: una coltellata al torace, profonda, che non gli ha lasciato scampo. È ancora tutto da ricostruire l'omicidio di un 27enne di origini marocchine, ferito nella notte in via Alessandro Poerio, nel centro di Napoli, e deceduto poco dopo in ospedale. Sull'accaduto indagano i carabinieri, sono state acquisite le telecamere di sorveglianza della zona.

I militari del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti sul luogo del ferimento intorno alle 2.50 di oggi, 2 luglio, allertati dal 112; i rilievi sono stati effettuati dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Napoli, le indagini sono affidate al Nucleo Operativo della Compagnia Stella. Secondo le ricostruzioni l'omicidio sarebbe stato l'epilogo di una rissa, avvenuta lungo via Poerio, a due passi da Porta Capuana.

Il 27enne è stato portato al Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare, ma lì i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita: la profonda coltellata lo ha ucciso in poco tempo. La salma è stata sequestrata a portata al II Policlinico per l'autopsia.