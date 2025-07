video suggerito

Giovane napoletano ucciso a coltellate dopo lite in piazza: fermati due uomini, sono padre e figlio I carabinieri hanno fermato due persone per la morte di un 26enne napoletano, ucciso dopo una lite in piazza a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, nella serata di ieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Fermate due persone, padre e figlio, per la morte di un 25enne napoletano, ucciso a pugnalate dopo una lite in piazza a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, nella serata di ieri. Nel corso della rissa è stato ferito anche un altro ragazzo, che sarebbe grave. La giovane vittima sarebbe originaria del quartiere di Secondigliano, nell'area nord di Napoli. Le indagini sono condotte dai militari dell'Arma, su delega della Procura. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto.

La lite in piazza a San Marco Evangelista, poi le coltellate

Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione sarebbe scaturita nel corso di una lite avvenuta nella cosiddetta piazzetta della Libertà del comune del Casertano. I motivi che avrebbero scatenato il litigio sono ancora in fase di accertamento. I toni si sarebbero accesi e ne sarebbe scaturita una rissa. Il 26enne sarebbe stato colpito con un coltello e sarebbe morto poco dopo in ospedale. Il personale sanitario del Pronto Soccorso del “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta non ha potuto salvargli la vita. Nonostante i soccorsi tempestivi. Sul posto erano infatti arrivate due ambulanze del 118 con medico rianimatore a bordo.

Le indagini dei carabinieri: fermate due persone

I militari dell'Arma stanno indagando su quanto accaduto. Sono stati eseguiti i rilievi ed acquisite le prime testimonianze. Al setaccio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona dalle quali potrebbero emergere elementi utili a chiarire cosa sia avvenuto e ad identificare tutti i responsabili. La zona è anche conosciuta come piazza di spaccio, in particolare di hashish. Al termine di indagini lampo, i carabinieri hanno fermato due persone.