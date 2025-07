Lite in piazza tra ragazzi, 17enne ucciso a pugnalate, altri due feriti gravi: tragedia nel Casertano

video suggerito

Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

Litigano in piazza poi si accoltellano: morto ragazzo di 17 anni, altri due feriti gravi. Tragedia a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, dove ieri sera, in piazzetta della Libertà, una rissa tra giovani è finita nel sangue. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi, con le ambulanze rianimative del 118 e i carabinieri. I feriti sono stati subito raggiunti dal personale sanitario. Il 17enne è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, al Pronto Soccorso dell’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano”, ma per lui non c'è stato nulla da fare. È morto a seguito dei fendenti ricevuti. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Rissa tra giovani a San Marco Evangelista (Caserta): indagano i carabinieri

I militari dell'Arma stanno indagando su quanto accaduto. Sono stati eseguiti i rilievi ed acquisite le prime testimonianze. Al setaccio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona dalle quali potrebbero emergere elementi utili a chiarire cosa sia avvenuto e ad identificare tutti i responsabili. La zona è anche conosciuta come piazza di spaccio, in particolare di hashish. Sul posto oltre ai carabinieri anche il magistrato di turno. Secondo le prime informazioni, tutto sarebbe iniziato da una lite tra giovani, per motivi ancora non chiari. Il litigio, però, di lì a poco sarebbe degenerato. I toni si sarebbero fatti accesi e si sarebbe arrivati allo scontro fisico. Durante la rissa, poi, sarebbero spuntati dei coltelli. Il 17enne, che sembra non sia del posto, sarebbe stato raggiunto da almeno una coltellata. Il colpo gli è stato fatale. Trasportato in codice rosso in ospedale è deceduto per le ferite subite.