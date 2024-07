video suggerito

Reagisce alla rapina in piazza Guglielmo Pepe, 20enne ferito a colpi di pistola La Squadra Mobile indaga sul ferimento di un 20enne napoletano: due criminali gli avrebbero sparato per ritorsione durante un tentativo di rapina.

A cura di Nico Falco

Lo avrebbero affiancato mentre era in scooter in piazza Guglielmo Pepe, tra via Marina e piazza Garibaldi, a Napoli, e gli avrebbero sparato come ritorsione perché si era opposto a una rapina. Versione al vaglio degli investigatori, quella fornita da un 20enne che, nella tarda serata di ieri, 11 luglio, è arrivato al Pronto Soccorso dell'"Ospedale dei Pellegrini" con una ferita da arma da fuoco alla gamba sinistra; il giovane, medicato dai sanitari, non è in pericolo di vita.

In ospedale è intervenuta una pattuglia dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, allertata dai sanitari come da prassi per vicende del genere; gli agenti hanno ascoltato la vittima, che non sarebbe stata in grado di fornire ulteriori dettagli per identificare i responsabili: si sarebbe limitato a riferire di un tentativo di rapina, della sua reazione e, quindi, della ritorsione. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Napoli, che sta verificando la versione della vittima e vagliando la possibilità che elementi utili possano arrivare dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona.