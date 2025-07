video suggerito

Crolla il maxischermo in piazza a Lacco Ameno: paura ma nessun ferito ad Ischia La struttura che sosteneva il maxi schermo in piazza ha ceduto: nessun ferito, ma tanta paura in pieno centro a Lacco Ameno, sull’isola d’Ischia. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Il maxischermo in piazza a Lacco Ameno, sull'isola d'Ischia, è franato questa mattina al suolo: dai primi accertamenti sembrerebbe che a cedere sia stata la struttura che lo sosteneva, un traliccio di tubi d'alluminio. Tanta paura ma nessun danno, nonostante il maxischermo si trovi in piazza Santa Restituta, a pochi metri dall'ingresso di un hotel e da quello del municipio: provvidenziale il fatto che la struttura abbia ceduto al mattino, e non durante la rassegna Ischia Global Festival, per la quale era stata allestita.

Nelle scorse serata c'era stato un gran numero di persone ad assistere all'evento, tra semplici cittadini, turisti e personalità dello spettacolo: tra queste anche Aurelio De Laurentiis, patron del Calcio Napoli, che era stato anche premiato nel corso della rassegna. Subito dopo il cedimento strutturale, avvenuto in pochi attimi, la zona è stata chiusa alla circolazione stradale. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale, assieme ai tecnici comunali impegnati per i rilievi. Resta tutta da chiarire l'esatta dinamica del tutto. Nelle prossime ore se ne saprà di più. Sul posto anche il sindaco Giacomo Pascale: nessuna ipotesi, sui motivi del cedimento strutturale, è al momento esclusa.