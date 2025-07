video suggerito

Spari contro il tiktoker Luca "Il Sole di Notte" nel suo ristorante a Sant'Antimo: 3 arresti Il tiktoker Luca Di Stefano fu ferito a colpi di pistola nel suo ristorante di Sant'Antimo, nel Napoletano, lo scorso 13 maggio. Per il ferimento dell'uomo, oggi, sono state arrestate tre persone.

A cura di Valerio Papadia

Luca "Il Sole di Notte" Di Stefano

Lo scorso 13 maggio, Luca Di Stefano, napoletano di 36 anni conosciuto sul TikTok come Luca "Il Sole di Notte", venne ferito a colpi di pistola nella sua risto-pescheria a Sant'Antimo, nella provincia partenopea. Oggi, a quasi due mesi dal raid, la Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, ha arrestato tre persone, che devono rispondere, a vario titolo, di tentato omicidio, di detenzione e porto di arma, tutti reati aggravati dal metodo mafioso, e di ricettazione; per i tre soggetti si sono aperte le porte del carcere.

Il raid a causa di una relazione del tiktoker

Le indagini, condotte dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Napoli e da quelli del commissariato di Frattamaggiore, hanno consentito di ricostruire quanto accaduto lo scorso 13 maggio: i tre soggetti arrestati avrebbero fatto irruzione nella risto-pescheria "Il Sole di Notte" a Sant'Antimo e avrebbero sparato a Luca Di Stefano a causa di una relazione sentimentale intrapresa dal 36enne con una donna, precedentemente legata a uno degli autori del raid.

Chi è Luca Di Stefano, il tiktoker ferito

Proprietario di una pescheria prima e di una risto-pescheria poi, Luca Di Stefano, che come detto è conosciuto sui social come "Il Sole di Notte" è diventato famoso sui social, soprattutto su TikTok, per una canzone, un tormentone estivo che è incredibilmente legato alla nazionale italiana di calcio. Nel 2021, infatti, Di Stefano lanciò la canzone "Ma quale dieta?", che spopolò sul web e tra i calciatori della nazionale italiana, vincitori proprio nell'estate del 2021 degli Europei, che la ascoltavano in ritiro e prima di ogni match e la suonarono anche dopo la vittoria finale.