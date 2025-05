Ferito il tiktoker Luca Il Sole di Notte, spari nel suo ristorante a Sant’Antimo

video suggerito

A cura di Nico Falco

In due avrebbero fatto irruzione nella sua risto-pescheria, "Il Sole di Notte" di Sant'Antimo, in provincia di Napoli, e avrebbero aperto il fuoco, esplodendo diversi colpi di pistola; una delle pallottole lo ha raggiunto ad una mano, ferendolo di striscio a un dito. È quello che ha raccontato Luca Di Stefano, ristoratore e tiktoker, qualche anno fa diventato famoso con la canzone "Ma quale dieta", cantata anche in un video dai calciatori della Nazionale Italiana.

Ferito il tiktoker nella risto-pescheria a Sant'Antimo

Il raid è avvenuto intorno alle 23 di ieri, 13 maggio. Secondo il racconto del 36enne non si sarebbe trattato di una rapina e non ci sarebbero state precedenti intimidazioni: i due sarebbero entrati a volto coperto, avrebbero sparato e sarebbero scappati subito dopo. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, sul posto la Squadra Mobile della Questura di Napoli e gli agenti del commissariato di Frattamaggiore.

Pochi giorni fa Di Stefano aveva denunciato sui social di avere subito un furto, pubblicando anche le immagini in cui si vedono i danni al suo locale: vetrina sfondata e trecento euro scomparsi, soldi che in gran parte erano le mance dei dipendenti.

Il prefetto di Napoli: intensificati i controlli

In seguito al ferimento il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto l'intensificazione dei servizi di controllo e di vigilanza su tutta la zona. "Il territorio dove si è verificato l'episodio – si legge nella nota diffusa dal Palazzo di Governo – è oggetto di particolare attenzione attenzione in considerazione della necessità di prevenire episodi di violenza urbana, di natura predatoria e ogni altra forma di illegalità e anche al fine di aumentare la percezione di sicurezza dei residenti". L'argomento verrà approfondito nel prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.