Furto nella risto-pescheria di un tiktoker, il proprietario pubblica il video sui social Colpo nella risto-pescheria "Il Sole di Notte" di Luca Di Stefano a Sant'Antimo. Nella notte di Pasqua hanno sfondato la vetrina e rubato circa 300 euro, il proprietario ha pubblicato il video sui social.

A cura di Alessia Rabbai

Le immagini del furto nel risto-pescheria “Il Sole di Notte” a Sant’Antimo

Furto nel risto-pescheria "Il Sole di Notte" nel Comune di Sant'Antimo, in provincia di Napoli. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra sabato 19 e domenica 20 aprile scorso, poche ore prima di Pasqua. Il ladro è riuscito a portarsi via un bottino circa 300 euro, ma ha provocato un grosso danno al proprietario dell'attività commerciale, avendogli sfondato la vetrina a martellate.

A rendere noto l'accaduto è stato il proprietario stesso del negozio, una risto-pescheria, molto seguito su TikTok. Luca Di Stefano diventato famoso nel 2021 per il tormentone "Ma quale dieta", ha pubblicato il video ripreso dalla telecamera interna al locale, puntata sull'ingresso, che ha immortalato il furto. "Ho subito un furto alle 4.15 – spiega in un video mostrando la vetrina sfondata – è stato più il danno alla vetrina e il disturbo ai residenti che quanto sei riuscito a prendere". Specifica anche che fuori al locale lo aspettavano due persone in macchina, due complici, con il volto coperto da un passamontagna.

Il proprietario infatti non aveva lasciato nulla dell'incasso nel negozio, se non poche decine di euro. "Ti sei preso 70/80 euro e il salvadanaio dei ragazzi delle mance. Queste 200/300 euro comprati la spesa a casa, almeno fai una cosa buona, non drogarti. Buona Pasqua" ha commentato il proprietario della risto-pescheria, ricevendo tantissimi commenti da parte di utenti e clienti, che gli hanno espresso la loro solidarietà per il furto subito. Nonostante il furto nella notte la risto-pescheria è rimasta aperta sabato scorso.

"Vi aspettiamo a pranzo". Il titolare ha poi ringraziato i clienti che non l'hanno abbandonato in questo momento di difficoltà, ma sono andati ad acquistare da lui. Il video del furto è stato consegnato alle forze dell'ordine, alle quali è stata sporta denuncia e sono in corso le indagini, per cercare di risalire al responsabile, al momento non ancora trovato. Si sospetta che possa essere una persona che conosce bene il locale.