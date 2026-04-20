Casoria, l’addetto al parcheggio sventa il furto di uno scooter davanti al supermercato: il video

Il video del tentato furto, immortalato dalle telecamere esterne del supermercato, è stato poi diffuso sui social. Il sindaco di Casoria Raffaele Bene ha ringraziato pubblicamente il ragazzo che ha sventato il furto.

Hanno provato a rubare uno scooter in pieno giorno, davanti a un supermercato di Casoria, nella provincia di Napoli, ma un addetto al parcheggio, un ragazzo straniero, non si è voltato dall'altra parte, ha sventato il furto e messo in fuga i malviventi. L'episodio si è verificato all'esterno del supermercato Dodeca ed è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza poste all'esterno dell'esercizio commerciale: il video è stato poi diffuso attraverso i social.

Le immagini mostrano il parcheggio davanti al supermercato: i malviventi arrivano in scooter, casco ben piantato in testa, e fanno un primo giro del parcheggio. Poi, lo scooter dei ladri si ferma proprio davanti al supermercato: uno di loro scende e si avvicina a uno scooter parcheggiato, lo forza in pochi secondi e lo porta via, seguito dal complice. Proprio in quei frangenti, però, il ragazzo addetto al parcheggio, con indosso il classico giubbotto catarifrangente arancione, assiste alla scena, non ci pensa due volte e interviene. Corre sul posto, agguanta il malvivente in sella allo scooter rubato e lo costringe a scendere; tra i due c'è una breve colluttazione, poi il ladro fugge a piedi. Il giovane, allora, cerca di fermare il complice in sella all'altro scooter, si aggrappa ad esso e cade; i malviventi riescono così a fuggire.

Il sindaco di Casoria: "Il suo gesto un esempio di responsabilità"

A commentare l'episodio è arrivato anche il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, che ha voluto ringraziare pubblicamente, attraverso i social, l'addetto al parcheggio intervenuto per sventare il furto. "A questo cittadino va il mio grazie più sentito: il suo gesto è un esempio concreto di responsabilità e amore per Casoria. Accanto a questo, va riconosciuto l’impegno costante delle forze dell’ordine, che operano ogni giorno in un contesto non semplice. Le criticità del territorio sono evidenti e richiamate anche dal Prefetto S.E. Michele Di Bari, impegnato nel rafforzare le azioni di sicurezza. Serve unità. Solo facendo squadra tra istituzioni e cittadini possiamo garantire maggiore sicurezza e serenità" ha detto il sindaco.