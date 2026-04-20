napoli
Video thumbnail

Casoria, l’addetto al parcheggio sventa il furto di uno scooter davanti al supermercato: il video

Il video del tentato furto, immortalato dalle telecamere esterne del supermercato, è stato poi diffuso sui social. Il sindaco di Casoria Raffaele Bene ha ringraziato pubblicamente il ragazzo che ha sventato il furto.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine

Hanno provato a rubare uno scooter in pieno giorno, davanti a un supermercato di Casoria, nella provincia di Napoli, ma un addetto al parcheggio, un ragazzo straniero, non si è voltato dall'altra parte, ha sventato il furto e messo in fuga i malviventi. L'episodio si è verificato all'esterno del supermercato Dodeca ed è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza poste all'esterno dell'esercizio commerciale: il video è stato poi diffuso attraverso i social.

Le immagini mostrano il parcheggio davanti al supermercato: i malviventi arrivano in scooter, casco ben piantato in testa, e fanno un primo giro del parcheggio. Poi, lo scooter dei ladri si ferma proprio davanti al supermercato: uno di loro scende e si avvicina a uno scooter parcheggiato, lo forza in pochi secondi e lo porta via, seguito dal complice. Proprio in quei frangenti, però, il ragazzo addetto al parcheggio, con indosso il classico giubbotto catarifrangente arancione, assiste alla scena, non ci pensa due volte e interviene. Corre sul posto, agguanta il malvivente in sella allo scooter rubato e lo costringe a scendere; tra i due c'è una breve colluttazione, poi il ladro fugge a piedi. Il giovane, allora, cerca di fermare il complice in sella all'altro scooter, si aggrappa ad esso e cade; i malviventi riescono così a fuggire.

Il sindaco di Casoria: "Il suo gesto un esempio di responsabilità"

A commentare l'episodio è arrivato anche il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, che ha voluto ringraziare pubblicamente, attraverso i social, l'addetto al parcheggio intervenuto per sventare il furto. "A questo cittadino va il mio grazie più sentito: il suo gesto è un esempio concreto di responsabilità e amore per Casoria. Accanto a questo, va riconosciuto l’impegno costante delle forze dell’ordine, che operano ogni giorno in un contesto non semplice. Le criticità del territorio sono evidenti e richiamate anche dal Prefetto S.E. Michele Di Bari, impegnato nel rafforzare le azioni di sicurezza. Serve unità. Solo facendo squadra tra istituzioni e cittadini possiamo garantire maggiore sicurezza e serenità" ha detto il sindaco.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Rapina in banca a Napoli, controlli a Salvator Rosa: si cerca il punto di uscita dei rapinatori
Vigilanza anche notturna dopo la rapina, oggi riapre. L'istituto: "I banditi erano 9"
I messaggi degli ostaggi scritti sui fogli: "Fate presto, siamo senza ossigeno"
Le immagini delle gallerie scavate dai rapinatori della Credit Agricole
Il video delle telecamere interne: entrano camuffati e con un bastone bloccano le porte
Come la banda ha rapinato la banca di Napoli in 8 fasi
Rapina preparata per mesi da professionisti: scoperti gallerie e un generatore
Il racconto degli ostaggi, i banditi avevano maschere da attori
Sciacalli sfruttano la rapina in banca a Napoli per truffare gli anziani: si fingono carabinieri per rubare l'oro
Come funziona la cassetta di sicurezza: doppia chiave, copertura assicurativa ma con un limite
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views