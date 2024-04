video suggerito

Controlli antidroga nell’Arenile di Bagnoli durante l’evento musicale, arrestati tre spacciatori Tre uomini sono stati arrestati nel famoso locale notturno di Bagnoli, Napoli Ovest; in tasca soldi contanti e droghe “da discoteca”, come allucinogeni e ketamina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Molta gente, molti potenziali clienti. Equivalenza ben nota su cui contavano anche i tre uomini che, nella serata di ieri, 28 aprile, sono stati arrestati dalla polizia mentre spacciavano sostanze stupefacenti all'interno dell'Arenile, dove era in corso la serata "International Talent"; naturalmente sia la struttura sia gli organizzatori dell'evento non sono assolutamente coinvolti nella vicenda. I tre sono stati notati mentre cedevano stupefacenti nel famoso locale notturno del quartiere Bagnoli, periferia Ovest di Napoli, e, perquisiti, sono stati trovati in possesso di droghe "da discoteca", come allucinogeni e ketamina, oltre che di contanti in banconote di diverso taglio.

Tre spacciatori bloccati all'Arenile

Gi agenti del commissariato Bagnoli, anche loro mescolati tra i clienti, hanno tenuto d'occhio i presenti ipotizzando che tra loro ci fossero anche degli spacciatori. E hanno notato un uomo, poi identificato in un 47enne napoletano con precedenti di polizia, che passava qualcosa ad un'altra persona e poi tentata di disperdersi nella folla; bloccato, è stato trovato in possesso di 39 involucri di ketamina, 4 dosi di cocaina, e 9 di MDMA, per un totale di 20 grammi di stupefacenti.

Nel corso dello stesso eventi i poliziotti hanno visto un giovane che consegnava del denaro ad altri due uomini, scena classica da spaccio di droga; i due sono stati bloccati e perquisiti: uno, un 37enne napoletano, aveva 49 involucri di ketamina (per 24 grammi totali) e 275 euro in contanti; l'altro, un 38enne di Qualiano, aveva 21 dosi di ketamina, 28 involucri di anfetamina (per 16 grammi complessivi) e 885 euro. Entrambi sono stati arrestati, anche loro per detenzione e cessione di stupefacenti. E per l'acquirente è scattata una denuncia per favoreggiamento: ha negato di avere comprato da loro la droga.

L'arresto durante "Circo Loco" nell'area ex Nato

L'intervento si colloca nel piano di controlli e monitoraggio predisposto dalle forze dell'ordine che, già pochi giorni fa, avevano portato all'arresto di un 20enne di Pescara, bloccato nell'area ex Nato durante la manifestazione musicale "Circo Loco" e trovato in possesso di una trentina di grammi di stupefacenti di vario genere, tra cocaina, marijuana e hashish, e di dosi di ketamina e MDMA.

La droga sequestrata ai tre spacciatori bloccati nell'Arenile