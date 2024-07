video suggerito

Picchia la moglie e la minaccia con una pistola al Rione Sanità: circondato dai passanti e arrestato dalla polizia I poliziotti hanno arrestato un 28enne per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Ha picchiato la moglie in pieno giorno, in strada, poi l'ha minacciata di morte con una pistola: per questo, al Rione Sanità, nel cuore di Napoli, un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla polizia. È accaduto nella mattinata di ieri, mercoledì 10 luglio, quando gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli sono giunti sul posto, su segnalazione della Centrale Operativa: qui, i poliziotti hanno notato l'uomo che era stato accerchiato dai passanti, intervenuti a difesa della donna, e lo hanno bloccato, non senza difficoltà, trovandolo in possesso di un coltello di 24 centimetri.

Gli agenti sono stati avvicinati poi dalla vittima, che ha raccontato loro di essere stata aggredita dal marito, sia poco prima che in precedenti occasioni, e poi di essere stata minacciata con una pistola. Pertanto, i poliziotti hanno perquisito l'abitazione della coppia, rinvenendo, ben occultata, una pistola a salve calibro 8 priva del tappo rosso, che è stata sequestrata. Dopo le formalità di rito, il 28enne – originario dello Sri Lanka, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.