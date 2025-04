Lite in strada a Napoli, 18enne pugnala al petto un uomo il Venerdì Santo: il ferito rischia la vita

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Pugnala al petto e alla spalla un uomo per una lite per futili motivi. Il ferito rischia la vita. Nei guai un 18enne napoletano. Il giovane è stato arrestato dalla Polizia di Stato nella serata di ieri, venerdì 18 aprile: è accusato di tentato omicidio. Il 18enne è stato anche denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Accoltellato a Napoli la sera di Venerdì Santo: è grave

L'aggressione sarebbe avvenuta nella tarda serata del Venerdì Santo, quando ormai le processioni della Via Crucis si erano ormai concluse. Nel Rione Vasto, alle spalle di piazza Garibaldi, è andata in scena l'ennesimo atto di violenza gratuita. Un ragazzo appena maggiorenne litiga con un'altra persona. Estrae un coltello e lo colpisce ripetutamente, ferendolo con alcuni fendenti al torace e alla clavicola e ponendolo in pericolo di vita. Il malcapitato viene trasportato d'urgenza presso l’Ospedale Vecchio Pellegrini di via Pignasecca, al centro storico di Napoli.

Sul posto, poco dopo, arrivano gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Vicaria-Mercato, ai quali, mentre erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, è giunta la segnalazione dalla locale Sala Operativa di una persona giunta in ospedale con ferite d’arma da taglio. Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno accertato che l’uomo, durante la serata, era stato aggredito da un soggetto che, a seguito di una lite scaturita da futili motivi avvenuta in via Bari a Napoli.

A quel punto sono scattate le indagini. In tempi record, i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità dell’aggressore riuscendo, in poco tempo, ad intercettarlo e a trarlo in arresto. Infine, gli operatori, in un cassonetto della spazzatura di via Bari, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro anche il coltello usato dall'arrestato.