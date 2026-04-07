Epatite A a Napoli, sono 29 i ricoverati al Cotugno: i dati dopo le feste di Pasqua

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Sono 29 i ricoverati con Epatite A all'Ospedale Cotugno di Napoli, afferente all'ospedale dei Colli, secondo i dati aggiornati ad oggi, martedì 7 aprile. A quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, va Venerdì Santo, 3 aprile scorso, si sono avuti in media 2 accessi al giorno per il virus Hav. Nessuno dei degenti sarebbe grave. I dati evidenziano, quindi, un netto calo dei ricoveri, in termini assoluti, rispetto ad una settimana fa. Prima di Pasqua, infatti, martedì 31 marzo scorso, i degenti al Cotugno erano 41, con 3 accessi al giorno al Pronto Soccorso.

I dati sull'Epatite A del Cotugno segnalano un calo dei contagi

Ma il fenomeno non è ancora del tutto concluso, come dimostrano gli ultimi casi di contagi, con due accessi quotidiani. Bisognerà attendere ancora un paio di settimane per capire se effettivamente il focolaio di Epatite A che ha colpito la Campania e il basso Lazio, fuori stagione – in quanto normalmente l'Epatite A è un virus che si presenta verso gennaio, si sia spento definitivamente. Il periodo di incubazione, infatti, può andare dai 15 ai 50 giorni. Dati più significativi su eventuali contagi contratti durante la Settimana Santa, quando, in particolare a Napoli, c'è la tradizione di consumare i frutti di mare, si potranno avere verso la metà di aprile.