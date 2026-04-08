Pugni e morsi in faccia alla compagna mentre ha in braccio il figlio appena nato: 25enne arrestato a Ischia

Violenza di genere sull'isola di Ischia, dove un uomo di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la compagna, una giovane donna di 23 anni. I militari dell'Arma, dopo una segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti nell'abitazione della coppia e hanno ricostruito che, poco prima del loro intervento, il 25enne, visibilmente ubriaco, aveva colpito con un pugno alla testa la compagna, che stringeva in braccio il loro figlio nato appena 9 giorni fa. Dopo aver colpito la 23enne con un pugno, poi, l'uomo le ha afferrato la guancia e le ha dato un morso, facendola urlare di dolore.

La giovane è poi riuscita a fuggire e si è rifugiata in una confraternita, nella quale era in corso una riunione: immediatamente è scattato l'allarme al 112. Sul posto arrivano i carabinieri: la donna ha il volto gonfio, con il segno del morso che è evidente sulla guancia; l'uomo, invece, emana un forte odore di alcol. Dopo aver bloccato il 25enne, i militari dell'Arma hanno ricostruito anche passati episodi di violenza, mai denunciati dalla vittima.

Soccorsa dai sanitari del 118, la 23enne è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale Rizzoli: per lei una prognosi di 10 giorni per “ematomi, iperemia e segni di morso”. Il 25enne è stato arrestato: è in attesa di giudizio, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.