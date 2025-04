Tira fuori la pistola durante la lite condominiale, il vicino lo disarma e lo fa arrestare

video suggerito

A cura di Nico Falco

La pistola sequestrata dalla Polizia a San Pietro a Patierno

Un litigio condominiale, gli animi che si scaldano, uno dei residenti che tira fuori una pistola e la punta contro l'altro. Succede a San Pietro a Patierno, quartiere della periferia Nord di Napoli a ridosso dell'aeroporto di Capodichino, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 71enne con precedenti di polizia: dovrà rispondere di minacce aggravate oltre che di porto abusivo di arma comune da sparo con relativo munizionamento.

L'intervento risale al pomeriggio di ieri, 5 aprile, quando alla sala operativa è arrivata la segnalazione della minaccia a mano armata. Gli agenti del commissariato di Secondigliano hanno raggiunto il punto indicato dalla nota e, arrivati presso lo stabile di via Nuovo Tempio, un uomo li ha raggiunti e ha consegnato loro una pistola semiautomatica calibro 7.65 completa di caricatore con dentro 7 cartucce.

Non era la sua, ha raccontato, ma era riuscito a strapparla dalle mani del vicino di casa, che poco prima gliela aveva puntata contro. Era successo pochi minuti prima, durante un litigio scoppiato per banali questioni di vicinato; alla comparsa dell'arma c'era stata una colluttazione e il vicino era stato disarmato. La pistola è stata sottoposta a sequestro e verrà sottoposta a successivi accertamenti. Il responsabile è stato individuato subito dopo; raggiunto e bloccato, è stato tratto in arresto.