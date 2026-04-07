Incidente stradale vicino al cimitero, motociclista sbalzato fuori strada: è in codice rosso a Salerno

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Scontro tra un'auto e una moto sulla Strada Statale 18 a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. Ad avere la peggio è il motociclista, sbalzato fuori strada dall'impatto devastante. L'uomo, di 35 anni, è caduto rovinosamente a terra, riportando fratture e lesioni e restando gravemente ferito. Subito soccorso dall'ambulanza della Vopi, l'associazione Volontari Pronto Intervento, e da un'auto medica proveniente da Battipaglia, è stato stabilizzato e trasportato d'urgenza, in codice rosso, al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio-Ruggi d'Aragona, di Salerno, dove è attualmente ricoverato.

Il violento incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri, Lunedì in Albis 6 aprile, giornata di Pasquetta, attorno alle ore 17,00. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine che stanno indagando sul sinistro. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente sarebbe avvenuto sulla SS18, all'altezza del Cimitero degli Inglesi. L'impatto tra auto e moto è stato molto violento, tanto che il conducente del mezzo a due ruote, è finito al di fuori della carreggiata.

Sempre nel Salernitano, complice probabilmente anche il gran numero di vetture di persone uscite per le gite fuori porta nel weekend, si sono verificati altri incidenti stradali. Il primo domenica sera a Perdifumo, cittadina del Cilento, dove due automobili si sono scontrate e tre persone sono rimaste ferite. L'incidente si è verificato intorno alle 21 sulla cosiddetta via del Mare: una Ford Focus e una Mercedes Classe A si sono scontrate frontalmente per cause che sono ancora in corso di accertamento. Un altro sinistro è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, tra Sala Consilina e Teggiano, dove un'automobile è andata fuori strada ed ha concluso la sua corsa nel fiume Tanagro. L'incidente si è verificato in via Campile.