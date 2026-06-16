Incidente stradale tra Bagnoli e Fuorigrotta: ragazzo 23enne perde gamba, è in rianimazione al Cardarelli

Incidente stradale in via Cattolica nell’area occidentale di Napoli. Ragazzo ferito gravemente e ricoverato in codice rosso.

Immagine di repertorio

Un violento incidente stradale è avvenuto in via Pasquale Leonardi Cattolica, all'incrocio con via Cavalleggeri d'Aosta, tra Bagnoli e Fuorigrotta. Ferito gravemente un ragazzo di 23 anni, trasportato in codice rosso in ospedale al Cardarelli: ha perso la gamba sinistra. Il giovane è stato operato ed è in rianimazione in prognosi riservata. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale dell'Unità Operativa Fuorigrotta, che indagano sulla vicenda. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe verificato uno scontro tra un'auto e una moto e ad avere la peggio sarebbe stato il conducente del mezzo a due ruote, un ragazzo, che è stato sbalzato dal sellino, cadendo rovinosamente a terra e riportando lesioni e contusioni. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 15 giugno, attorno alle ore 17,40, a quanto apprende Fanpage.it. La conducente dell'auto si è fermata: è rimasta ferita anche lei, ma in maniera non grave.

Il 23enne in rianimazione al Cardarelli

Il giovane è stato soccorso dall'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro, come detto, stabilizzato e imbarellato e trasportato d'urgenza, in codice rosso, al pronto Soccorso ospedaliero del Cardarelli, dove è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione, in gravi condizioni. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze, mentre si cercano ulteriori elementi utili a chiarire cosa possa essere accaduto. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso la presenza del passaggio di eventuali veicoli in zona coinvolti nel sinistro o che potrebbero aver visto cosa sia accaduto. Solo pochi giorni fa è avvenuto un sinistro mortale a Napoli, con un uomo di 60 anni investito e ucciso sul Lungomare di via Caracciolo da una moto che non si era fermata all'alt e procedeva contromano. La Polizia locale è impegnata in un costante monitoraggio delle strade cittadine, per garantire la sicurezza dei cittadini. Mentre per tutto l'anno sono stati condotti corsi di educazione stradale nelle scuole della città per sensibilizzare i giovani ad una guida sicura e rispettosa della vita.