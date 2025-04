video suggerito

Cade dallo scooter e picchia i soccorritori e un maresciallo dei carabinieri: 49enne arrestato a Marano L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha aggredito i sanitari che gli stavano prestando soccorso e un maresciallo dei carabinieri intervenuto sul posto.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di tensione a Marano, nella provincia di Napoli, dove un uomo di 49 anni – R.C., già noto alle forze dell'ordine – è stato arrestato dai carabinieri per minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nella fattispecie, mentre percorreva via Tagliamento, un maresciallo dei carabinieri in servizio presso la locale compagnia è accorso in aiuto del personale del 118, intervenuto sul posto per assistere il 49enne, caduto dal suo scooter. L'uomo, però, in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha aggredito i medici dell'ambulanza, poi ha ingaggiato una colluttazione con il maresciallo dell'Arma. Sul posto sono intervenuti, così, anche i carabinieri della tenenza di Melito e gli agenti della Polizia Municipale di Marano, che l'uomo aveva precedentemente tentato di aggredire.

Il maresciallo è rimasto ferito: portato in ospedale

Con non poche difficoltà, i militari dell'Arma sono riusciti a bloccare il 49enne, che è stato arrestato per minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il maresciallo dei carabinieri aggredito, invece, è stato portato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, dove gli stono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.