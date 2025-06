video suggerito

Picchia selvaggiamente la compagna mentre sono in taxi: turista arrestato in Penisola Sorrentina Un uomo bosniaco di 38 anni, in vacanza in Penisola Sorrentina, è stato arrestato dai carabinieri per aver selvaggiamente picchiato la compagna, colpendola con pugni violenti al volto.

A cura di Valerio Papadia

Una vacanza tra le bellezze della Penisola Sorrentina si è trasformata in un incubo per una turista bosniaca, picchiata selvaggiamente dal compagno, un uomo di 38 anni anch'egli bosniaco, che è stato arrestato dai carabinieri. I fatti si sono svolti nella notte appena trascorsa a Piano di Sorrento: la coppia si trovava su un taxi, di ritorno all'albergo presso il quale alloggiava, quando il 38enne, improvvisamente, ha cominciato a colpire la compagna con pugni violentissimi al volto; una volta scesi dall'auto, l'uomo ha continuato a infierire sulla donna, caduta a terra a causa dei colpi, sotto gli occhi increduli del tassista, che ha allertato il 112.

Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della stazione di Piano di Sorrento che, una volta raggiunto l'albergo, hanno bloccato il 38enne, mentre la compagna è stata portata in caserma per essere ascoltata: con l'aiuto di un traduttore, la donna ha riferito ai militari dell'Arma di non voler essere trasportata in ospedale, negando altri precedenti episodi di violenza. I carabinieri hanno comunque proceduto, nella mattinata odierna, all'arresto del 38enne, che deve rispondere di lesioni personali gravi, e hanno attivato il codice rosso, in sinergia con l'Autorità Giudiziaria competente.