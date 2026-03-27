Incarta le targhe con il volantino del supermercato per passare nelle Ztl della Penisola Sorrentina: denunciata

Il curioso stratagemma non è passato inosservato ai carabinieri, che hanno notato le targhe avvolte nei volantini e hanno fermato la donna, che è stata denunciata. L’auto era senza assicurazione, revisione e carta di circolazione.

Una passeggiata in Penisola Sorrentina, senza correre il rischio di ricevere multe salate per aver oltrepassato i varchi delle Ztl o per aver trasgredito al Codice della Strada. Deve essere venuta così l'idea, a una donna di 47 anni residente in zona, di coprire le targhe della sua auto, una Fiat 500, con i volantini del supermercato, di quelli sui quali è possibile leggere le offerte del periodo: lo stratagemma, per eludere la sorveglianza delle tante telecamere presenti in Penisola Sorrentina, non è passato inosservato ai carabinieri, che hanno fermato la 47enne e l'hanno denunciata.

L'auto era senza assicurazione, revisione e carta di circolazione

I militari dell'Arma, impegnati in controlli tra le vie di Meta di Sorrento, hanno notato la Fiat 500 bianca guidata dalla 47enne, che procedeva in direzione di Vico Equense. Un dettaglio, però, ha incuriosito i carabinieri: nelle targhe della vettura c'era qualcosa che non andava. Dopo aver imboccato via del Mulino, l'auto si è fermata: la donna al volante è scesa dall'abitacolo imbarazzata, ha provato a giustificarsi con i militari, che però si sono subito diretti verso le targhe, scoprendo che erano state coperte con i volantini del supermercato.

Dai successivi accertamenti, l'automobile è risultata sprovvista di copertura assicurativa, della revisione periodica obbligatoria e della carta di circolazione: per questi motivi, la vettura è stata sequestrata, mentre la 47enne è stata denunciata alla competente Autorità Giudiziaria.