Maria Esposito e il look no pants: per il lancio di Mare Fuori 4 short in pelle e mocassini bon ton Alla conferenza stampa di presentazione di Mare Fuori 4, Maria Esposito, alias Rosa Ricci, ha conquistato tutti con un look a metà strada tra lo stile rock e quello bon ton, seguendo il trend dell’outfit “senza pantaloni” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mare Fuori 4 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mare Fuori 4 è la serie più attesa di questi primi mesi del 2024. La quarta stagione debutterà il 1 febbraio su Raiplay per poi approdare su Rai2 il 14 febbraio 2024. In occasione della conferenza stampa, il cast si è riunito per raccontare alla stampa i dettagli del nuovo capitolo della serie televisiva ambientata a Napoli. Alla conferenza di lancio in Rai, Maria Esposito, che interpreta Rosa Ricci ed è protagonista anche di Mare Fuori – Il Musical, ha sfoggiato un particolare look con hot pants in pelle e mocassini bassi.

L'outfit no pants di Maria Esposito

Per la presentazione in conferenza stampa di Mare Fuori 4, l'attrice ha indossato un total look Isabel Marant della collezione Primavera/Estate 2024, composto da un paio di hot pants in pelle nera e da una giacca in maglia tweed multicolor. Un paio di mocassini Santoni completano l'outfit che mischia dettagli bon ton con capi più audaci e dal sapore rock. Sembra quasi che il look dalla doppia anima rappresenti da un lato Rosa Ricci e dall'altro Maria Esposito.

Maria Esposito in Isabelle Marant

Riprendendo uno dei trend più cool dell'Autunno/Inverno 2023-2024, Maria Esposito sceglie dunque un outfit no pants. A proporre la tendenza in passerella è stato il marchio Miu Miu, diretto da Miuccia Prada, che ha fatto sfilare look con cardigan e slip in lana, optando per un'estetica minimalista pur scegliendo una mise edgy. Il look scelto da Maria Esposito dimostra dunque che la moda "senza pantaloni" è destinata a durare e che sarà di tendenza anche durante la prossima primavera.

Leggi anche Mare Fuori 4, iniziate a Napoli le riprese della quarta stagione

I mocassini Santoni di Maria Esposito