Pantaloni addio: quest’inverno tutti in slip come Emma Corrin a Venezia? L’attrice Emma Corrin ha indossato al Festival un cardigan con culotte coordinate. Indossare solo le mutande sarà il nuovo trend della stagione?

A cura di Arianna Colzi

Emma Corrin, star di The Crown a Venezia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Pantaloni sì, pantaloni no. Al quinto giorno di Festival, è arrivato il primo look della Mostra del Cinema di Venezia che divide appassionati e critici. Emma Corrin, la giovane interprete di Diana Spencer nella quarta stagione di The Crown, è sbarcata al Lido con un cardigan e slip firmati Miu Miu, collant velati e scarpe stringate che sembrano già spalancare le porte di un trend. L'outfit fa parte della collezione Autunno/Inverno 2023-24 di Miu Miu firmata Miuccia Prada, presentata a Parigi lo scorso marzo: sfilata chiusa proprio dall'attrice, diventata volto della Maison italiana, scesa in passerella con cardigan nude (capo tornato ad essere glamour anche grazie agli abbinamenti della signora della moda milanese) e culotte tempestate di decorazioni oro.

Il look senza pantaloni spopola in passerella

Detrattori ed estimatori del look di Corrin non sono mancati, dividendosi, appunto, tra coloro che l'hanno trovato poco adatto ad un Festival così importante e quelli che invece hanno lodato la cifra stilistica della 28enne britannica. Corrin, inoltre, è arrivata in laguna per partecipare proprio ad un evento della Maison: durante le Giornate degli Autori, infatti, il brand di Miuccia Prada ha organizzato, come fa ormai da 26 anni, Miu Miu’s Women’s Tales, la rassegna cinematografica che chiama a raccolta registe da tutto il mondo per approfondire tematiche legate all'empowerment femminile. Il look di Corrin, quindi, è audace ma rappresenta uno dei mille volti del femminile che proprio Miu Miu vuole indagare e approfondire.

Emma Corris con look pantless al Miu Miu’s Women’s Tales

Ma davvero quest'inverno vedremo le strade delle città riempirsi di persone senza pantaloni? Il trend sembra molto amato dalle star, ma poco praticabile nella vita di tutti giorni. Nonostante il boom degli ultimi tempi, gli slip avevano già popolato le passerelle dei grandi brand, comparendo anche nelle collezioni di diversi designer e lasciando ipotizzare un addio a pantaloni e gonne invernali. Nelle sfilate Autunno/Inverno 2023-24, N21 aveva realizzato un look pantless e cardigan, un binomio che ritroviamo anche da Missoni e Ferragamo, che aveva scelto di abbinare alle culotte un maglione oversize. Slip che ritroviamo anche come parte di completi, come proposto da MSGM, Valentino e GCDS: blazer over, stivaletti o stivali al ginocchio e, invece di pantaloni o maxi gonna coordinati, le culotte che trasformano il classico tailleur in una provocazione.

Leggi anche Miriam Leone col pancione a Venezia: è una dea con slip dress turchino e mantello scintillante

Emma Corrin chiude la sfilata A/I 2023–24

Slip e culotte: il trend ha già conquistato le star

Già dallo scorso inverno le culotte erano entrate a far parte del look streetstyle di star come Kendall Jenner, Bella Hadid e Chiara Ferragni. Proprio quest'ultima aveva riproposto un completo mannish alla sfilata di Gucci dello scorso febbraio, rendendolo edgy proprio grazie al dettaglio delle culotte logate e dall'effetto trasparente.

La collezione Autunno/Inverno 2023–24 di Miu Miu in passerella

Da vere trendsetter, Kendall Jenner e Bella Hadid avevano anticipato il trend lo scorso inverno. La prima aveva indossato una borsa Bottega Veneta, collant neri velati e un maglione, mentre la più giovane delle sorelle Hadid aveva optato per un look più rock'n'roll con biker over di pelle (il trend bikercore era il protagonista indiscusso di quelle settimane) abbinate a delle semplici mutande bianche.