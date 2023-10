Massimiliano Caiazzo, addio al classico completo maschile: a Roma il look è genderless Massimiliano Caiazzo, star di Mare Fuori, sfila alla Festa del cinema di Roma con un total look di una collezione non ancora presentata: ecco di chi è l’outfit genderless.

Massimiliano Caiazzo arriva a Roma

La domenica sul red carpet della Festa del Cinema di Roma si è infiammata con l'arrivo di Massimiliano Caiazzo, l'attore che interpreta Carmine nella serie dei record Mare Fuori. Insieme a Carolina Crescentini (sua collega nel cast della serie ambientata a Napoli) e Marco Bonini, l'artista, classe 1996, ha presentato il corto Unfitting. Caiazzo è arrivato alla kermesse con un look d'autore che supera gli stereotipi di generi legati anche al tradizionale completo maschile.

Il look genderless di Massimiliano Caiazzo

Massimiliano Caiazzo ha calcato il red carpet di Roma per presentare il cortometraggio Unfitting, che segna il debutto alla regia di Giovanna Mezzogiorno: il corto racconta le discriminazioni fisiche da lei subite nel mondo del cinema dopo la gravidanza e la nascita dei suoi due gemelli. Per la première, l'attore 27enne ha scelto di optare per un look genderless. Sotto un classico completo sartoriale, composto da giacca dark cherry e pantaloni dal fondo ampio, Caiazzo dice addio alla camicia e opta per una blusa nera dalla scollatura svasata, tenuta insieme da un logo metallico con la doppia F.

Il total look Fendi di Massimiliano Caiazzo

L'intero look firmato Fendi è una vera e propria chicca per gli appassionati di moda. Il completo, a cui Massimiliano Caiazzo ha abbinato un paio di boots texani, è un capo della collezione (non ancora presentata) di Stefano Pilati per Fendi, come svelato su Instagam dalla stylist di Caiazzo, Ramona Tabita. L'iconico outfit è impreziosito da gioielli Bulgari. Non è la prima volta che l'attore veste la Maison romana: la scorsa estate, infatti, aveva indossato un total look Fendi in occasione della sfilata del brand a Pitti Uomo a Firenze. Questa volta, però, la scelta è da vero divo delle passerelle, visto che la collaborazione tra Fendi e l'ex designer di Saint Laurent è stata solo annunciata.

Massimiliano Caiazzo al Festival del Cinema di Roma

La collezione di Stefano Pilati per Fendi

C'è grande attesa per la collaborazione tra Fendi e Stefano Pilati: il designer, infatti, mancava dalle scene da 7 anni. Pilati fino al 2012 è stato direttore creativo di Saint Laurent, poi è divenuto Head of designer di Ermenegildo Zegna, ruolo che ha ricoperto fino al 2016. Oggi, lo stilista arriva nella Maison romana come "Friend of Fendi", nuovo progetto lanciato dal brand di LVMH per proporre collezioni realizzate a quattro mani da Kim Jones, Direttore Creativo di Fendi, e altri designer. Giovedì 26 ottobre verrà lanciata negli store di tutto il mondo la capsule uomo per l'Autunno/Inverno 2023-24.