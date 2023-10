Fendi, Stefano Pilati è ufficialmente il co-designer di una collezione speciale La Maison di LVMH chiama l’ex Direttore Creativo di Saint Laurent per la resort 2024. Il lancio sarà accompagnato da una campagna e una serie di eventi nelle boutique.

A cura di Annachiara Gaggino

Stefano Pilati

È ufficiale: Stefano Pilati collaborerà con Fendi. L'indiscrezione secondo cui Kim Jones avrebbe voluto accanto a sé lo stilista italiano si era diffusa il mese scorso ed è stata confermata oggi dal WWD. La collezione che l'ex creativo di Saint Laurent realizzerà per la Maison di LVMH sarà svelata il 26 ottobre e verrà accompagnata da una campagna promozionale e una serie di eventi nelle boutique di tutto il mondo. Le voci che Pilati sarebbe stato il prossimo "friend of Fendi" si erano diffuse dopo una serie di apparizioni alle sfilate di giugno, tra cui una proprio in prima fila al menswear di Dior, disegnato dal direttore creativo anche della Maison romana. Ora abbiamo la conferma ufficiale e il countdown può ufficialmente iniziare.

Cosa aspettarsi dalla collaborazione tra Stefano Pilati e Fendi

Lo stilista italiano adotterà un approccio fluido, realizzando dei capi in grado di mixare i generi, fondendo il rigore e la struttura del maschile con la morbidezza delle linee femminili. Insomma, dei capi in pieno stile Pilati che con il suo marchio Random Identities esplora spesso temi legati al genere e alla cultura queer. "Stefano è uno degli stilisti che amo di più. Sono sempre stato innamorato del suo lavoro ed è una persona che guardo con ammirazione: è stato un'ispirazione per quello che faccio", ha reso noto Kim Jones, direttore creativo di Fendi. A sua volta anche il designer italiano si è detto orgoglioso della partnership con un marchio che mantiene ancora la sua tradizione familiare. Quella tra Pilati e la Maison romana, però, sarà una collaborazione unica, che non verrà riproposta ulteriormente, cavalcando il trend del momento che vede grandi brand chiamare personaggi conosciuti nel fashion system per realizzare delle collezioni assieme. Fendi lo ha fatto in passato con Marc Jacobs, Versace e Skims.