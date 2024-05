video suggerito

Come far funzionare una dieta: 10 consigli a portata di tutti per raggiungere l'obiettivo peso forma Se le diete fossero dei farmaci non sarebbero in vendita. Una verità che non ci fa desistere dal cominciare ogni volta una dieta diversa. Qui abbiamo riassunto dieci consigli per rendere una dieta efficace.

A cura di Francesca Parlato

Come si fa a dimagrire? È la domanda da un milione di dollari e credo anche in pianta stabile nelle classifiche di ricerca di Google nei paesi occidentali, oltre che tra gli argomenti più gettonati sulle riviste femminili e non solo. In inverno ci sentiamo in colpa dopo le feste, in primavera c'è la spiaggia dietro l'angolo. Ogni momento dell'anno è buono per una dieta. E con la buona pace della body positivity, l'insoddisfazione verso il proprio corpo è sempre dietro l'angolo. Certo è che se le diete fossero un farmaco non supererebbero i controlli dell'Aifa e non sarebbero in vendita. Gli effetti sono quasi sempre provvisori e secondo l'esperta di Intuitive Eating Anne Galles, nel 96% dei casi si ritorna al peso di partenza. Questo dato però non basta a farci smettere di cominciare una dieta diversa ogni maledetto lunedì.

A prescindere dal regime scelto, chetogenica, a zona, dissociato, iper proteico, intermittente, ci sono alcuni consigli, in inglese si direbbe tips, validi per quasi tutte le diete, che possono aiutare a superare momenti di frustrazione e a dare una spinta in più alla corsa verso il dimagrimento.

1. Mangiare all'orologio

È il consiglio per eccellenza della nutrizionista Renata Bracale"Diamoci degli orari e cerchiamo di rispettarli sempre. Anche in vacanza. Mangiare all'orologio vuol dire fare i cinque pasti quotidiani sempre alla stessa ora, ci consente di abituare il nostro metabolismo e di avere una regolare produzione ormonale".

2. Frutta e verdura solo di stagione

Niente fragole a febbraio o zucca a giugno. L'ideale è sempre mangiare cibi di stagione. È economico e salutare. Significa che i cibi sono freschi, non sono coltivati in serra e se oltre alla stagionalità cerchiamo di guardare anche la provenienza, saremo sicuri di scegliere alimenti che non abbiano compiuto migliaia di chilometri prima di arrivare sulla nostra tavola. E il nostro organismo non potrà che ringraziarci.

3. Fare una lieve attività fisica ma quotidiana

L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2020 ha lanciato lo slogan "Every move counts", tradotto: Ogni movimento conta. Bastano venti o trenta minuti al giorno di attività fisica per migliorare la salute e dare uno sprint alla dieta. E poi esistono anche i fitness snack: allenamenti brevi per chi proprio non ha tempo per fare sport.

4. Non pesarsi in continuazione

L'altra regola fondamentale è non pesarsi in continuazione. Lo facciamo tutti: ci pesiamo il secondo giorno di dieta sperando di vedere qualche risultato immediato. In quel caso si tratterebbe di magia più che di dieta. "Il grasso pesa poco ed è molto voluminoso – avverte Bracale – Pesiamoci solo quando andiamo dal nutrizionista o comunque non più spesso di una volta ogni dieci giorni". Non vedere subito dei risultati ci potrebbe gettare facilmente nello sconforto e rischieremmo di abbandonare troppo velocemente il regime alimentare che stiamo seguendo.

5. Evitare di soffriggere

Veniamo ai consigli pratici in cucina. Cipolla, carota, sedano, aglio: sono alla base della maggior parte delle ricette italiane. Anche per una semplice pasta al pomodoro tendiamo a far soffriggere l'olio. Il consiglio in questo caso, visto che l'olio extravergine non va demonizzato, è facile come versare un bicchiere d'acqua. Letteralmente. "Per ogni cucchiaio di olio aggiungiamo mezzo bicchiere d'acqua – suggerisce Bracale – Eviteremo il soffritto ma non perderemo l'aroma che cipolla e altri ingredienti possono aggiungere ai piatti".

6. No a cibi ultraprocessati

I cibi ultraprocessati sono pericolosi per la salute. È un dato di fatto e ci sono anche studi scientifici a supporto. Il consiglio in questo caso è semplice, bisogna evitare di mangiarli, cedere il meno possibile al fascino del bliss point, il punto di benessere: quel perfetto mix (chimico) di ingredienti che ci fa diventare dipendenti di patatine e merendine.

7. Sì al mindfuleating

Siamo sempre impegnati a fare qualcosa. Pensiamo di essere multitasking e non molliamo mai il nostro smartphone. Persino quando mangiamo. Niente di più sbagliato. Praticare il mindful eating o per lo meno essere concentrati su quello che facciamo mentre siamo a tavola, prenderci il tempo prima per cucinare e poi per mangiare, ci consentirà di trarre maggiore soddisfazione dal cibo e di sentirci più sazi.

8. Poca carne

Che sia una questione ecologica o una questione morale il mondo si sta spostando verso un'alimentazione più plant-based. La carne è certo un'ottima fonte di proteine ma il suo consumo dovrebbe essere saltuario e non alla base delle nostre diete. D'altra parte anche nella dieta mediterranea, uno dei migliori regimi alimentari che abbiamo a disposizione, la carne si trova in cima alla piramide, proprio perché andrebbe mangiata anche meno di una volta a settimana.

9. Mangiare 5 porzioni tra frutta e verdura ogni giorno

Al contrario invece la frutta e la verdura non dovrebbero mai mancare. Le indicazioni dei nutrizionisti sono chiare: almeno 5 porzioni al giorno tra frutta e verdura. Possiamo mangiarla a colazione o come merenda e consumare delle insalate prima dei pasti che stimolano la digestione e anticipano la sensazione di sazietà. Attenzione a non addolcire la frutta con troppo zucchero e a non salare troppo la verdura.

10. Non saltare i pasti

Infine la regola delle regole: non saltare i pasti. Non funziona il meccanismo di compensazione. Non rinunciamo al pranzo perché la sera vogliamo mangiare una pizza. Ottimizziamo sì, possiamo tenerci leggeri se ci vogliamo concedere un dessert o un piatto di pasta particolarmente importante. Ma evitiamo di fare il digiuno: ci farebbe soltanto arrivare troppo affamati al pasto successivo.