Cosa sono i fitness snack: gli allenamenti brevi per chi non ha tempo di fare sport

E se al posto della pausa caffè facessimo una pausa fitness? Lo stesso tempo, forse anche meno, che impieghiamo per andare alla macchinetta del caffè e staccare la mente tra una riunione e una consegna, potremmo impiegarlo in un allenamento ad alta intensità. Dieci minuti, quindici al massimo, per fare una rampa di scale velocemente, qualche minuto di salti sul posto, per assicurarci di aver svolto l'attività fisica giornaliera consigliata da tutte le linee guida. Gli ista workout o fitness snack sono la soluzione a tutti i procrastinatori seriali, a tutti quelli che con la scusa ‘non ho tempo' rimandano l'iscrizione in palestra da anni. Si tratta di esercizi che possiamo fare a casa, senza bisogno di attrezzatura e che ci prendono pochissimo tempo, restituendo però dei risultati significativi. Costanza e alta intensità sono le due caratteristiche indispensabili. "In gergo tecnico si parla di HIIT, ovvero High Intensity Interval Training, un allenamento veloce, molto intenso, che prevede degli intervalli tra un esercizio e l'altro – spiega a Fanpage.it l'esperto Gian Mario Migliaccio, dottore di ricerca in scienze dello sport – Ci sono studi scientifici e ricerche che dimostrano che questo tipo di allenamento è davvero efficace e in grado di dare ottimi risultati".

Il circuito HIIT che brucia i grassi

Uno dei più famosi allenamenti brevi ad alta intensità è il protocollo Tabata, almeno una volta l'abbiamo provato tutti durante il lockdown, quando palestre e parchi erano chiusi. "Il protocollo Tabata dura 4 minuti, ma ha un'intensità talmente elevata che non lo consiglierei neanche all'atleta più allenato. Sul web si trovano delle versioni che potremmo definire ‘light' che però non per questo sono meno efficaci, anzi". L'importante, se scegliamo di non iscriverci in palestra ma di fare da soli, è tenere sempre in mente due cose: la costanza e l'intensità. Poi possiamo costruirci un circuito fatto di jumping jack, corsa sul posto, skip a ginocchia alte. "Quello che però non dobbiamo mai dimenticare, quando decidiamo di fare un protocollo HIIT è che si tratta sempre di circuiti faticosi, l'alta intensità, quella che ci fa bruciare grassi più rapidamente ci costa sudore, per questo è sempre auspicabile farsi seguire da un esperto".

Lo snack fitness per combattere la sedentarietà

Conduciamo una vita troppo sedentaria: ci muoviamo in auto, stiamo ore al pc oppure al telefono, e fare sport non rientra tra le nostre priorità. Lo snack fitness, che ci aiuta a rispettare le linee guida dell'OMS su attività fisica e sedentarietà del 2020 che ci dicono che Every move counts, ogni movimento conta, ha questo di buono: non ha pretese. Lo possiamo fare quando e dove vogliamo e di fatto ci aiuta a spezzare (come uno spuntino a metà giornata, come le mandorle e lo yogurt tra la colazione e il pranzo) la giornata, lavorativa o casalinga che sia. Possiamo camminare sul posto, fare due volte una rampa di scale, utilizzare un vogatore o una cyclette se li abbiamo in casa, a patto però di svolgere questi esercizi ad una certa intensità. "Bastano 15-20 minuti al giorno di attività intensa, basta un metro quadro. E dopo due o tre mesi si inizieranno a vedere già i primi risultati".