Sagre estive nel weekend del 27 e 28 luglio 2024: le feste e gli eventi in Italia regione per regione Nel weekend del 27-28 luglio 2024 in Toscana, Puglia, Lombardia e Lazio si terranno tante sagre, feste ed eventi estivi: per chi resta in città e chi è già in vacanza, ecco cosa fare nell'ultimo fine settimana di luglio.

A cura di Arianna Colzi

Nel weekend del 27 e 28 luglio 2024 in tutta Italia sono in programma diverse sagre, feste ed eventi estivi da non perdere per mangiare e stare insieme nelle serate estive. Dalla Sagra della Bistecca in Toscana, fino all'International Street Food in Puglia, sono soprattutto le regioni ad alta concentrazione di turisti a offrire diversi appuntamenti. In tutto il mese di luglio ci sono stati diversi appuntamenti non mancheranno anche il prossimo mese di agosto. Scopriamo le sagre del weekend tra Campania, Lazio, Toscana, Puglia e Lombardia.

Le sagre estive in Campania

Tante sono le sagre e gli eventi estivi che animano la Campania nel weekend del 27 e 28 luglio 2024. A Teano, in provincia di Caserta, da giovedì 25 luglio fino a domenica 28 si tiene la Festa della Birra, un evento gratuito con musica dal vivo. Sempre nello stesso weekend, da venerdì 26 a lunedì 30, a Procida si tiene la 74esima edizione della Sagra del Mare: non sono tradizioni gastronomiche locali, ma anche feste, eventi dal vivo, tra musica, cinema e teatro. Sull'isola, in queste giornate di festa, sono tante le giovani ragazze del luogo che indossano una tunica alla greca ricamato d'oro, simbolo delle radici dell'isola di Procida. A Liberi, in provincia di Caserta, spazio alla sagra dello Stinco di maialino alla Bavarese. In questo piccolo comune immerso nel verde si tiene l'appuntamento che si è tenuto anche lo scorso weekend. Infine, a Marina di Camerota, sulla costa del Cilento, dal 24 al 28 luglio si celebra il Gusto Italia in Tour, che con i suoi stand animerà il porto turistico. In questi cinque giorni l'enogastronomia e l'artigianato faranno da padroni.

Procida

Feste e sagre in Toscana nel weekend del 27 e 28 luglio

Anche in Toscana gli eventi e le sagre estive non mancano nell'ultimo weekend di luglio. In provincia di Firenze, a Fucecchio, si tiene la Sagra della Bistecca alla Ferruzza, una specialità indiscussa del luogo. Come una vera sagra che si rispetti spazio anche a musica dal vivo. Di tutt'altro tenore è l'evento che si tiene nel weekend dal 26 al 28 luglio a Vinci, sempre in provincia di Firenze: per tutti gli amanti del fantasy e del fantastico si tiene la Festa dell'Unicorno, tra ospiti, talk e tanto intrattenimento. Nel Mugello, verso l'Appenino tosco-emiliano, a Luco di Mugello si tiene la Sagra del cinghiale e del tortello, due prodotti molto amati e tipici della zona. I tortelli mugellani saranno serviti sia a cena che anche a pranzo, domenica a partire dalle 12. Poco distante, a Palazzuolo sul Senio, uno dei borghi più belli in provincia di Firenze, si tiene la Festa della Birra al parco Fontana, tra street food e musica dal vivo. Infine, appuntamento a Volterra, in provincia di Firenze, per la Notte Bianca tra sabato 27 e domenica 28: i negozi resteranno aperti fino a tarda sera, insieme ai musei e a tanta musica live.

Palazzuolo sul Senio

Gli eventi e le sagre estive in Lazio

In Lazio spazio a tanti appuntamenti al profumo dei sapori locali nel weekend tra il 27 e il 28 luglio 2024. A Velletri, in provincia di Roma, dal 24 al 28 luglio, spazio alla Festa della Trippa alla Romana e dello Gnocco Velletrano, che celebra due prodotti simbolo del territorio. A Terracina, poi, in provincia di Latina, si tiene nel weekend il Terracina Street Food, per celebrare il cibo mordi e fuggi che tanto caratterizza le serate estive. A Torvajanica, una delle località più celebri del litorale romano, dal 25 al 28 luglio si tiene il Festival dell'Arrosticino, prodotto tipico dell'Appennino, soprattutto quello abruzzese. Sempre in provincia di Roma, a Tolfa, c'è un appuntamento per gli amanti della carne, la Sagra della Bistecca, che troviamo anche a Santarello, in provincia di Viterbo, fino al 4 agosto. Molto suggestiva, invece, è la Notte Bianca sulle rive del lago, in provincia di Frosinone, nel comune di Posta Fibreno. Dal 25 al 28 luglio, poi, a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, si tiene il Ribolle Fest: una serie di appuntamenti culturale e musicali che animeranno il comune sia di giorno che di sera.

Velletri

Feste e sagre in Lombardia

Come ogni estate che si rispetti in Valtellina, a Teglio, la Festa dei pizzocheri, prodotto simbolo del territorio. Oltre a eventi dal vivo, sarà possibile gustare anche salsiccia, salumi e formaggi tipici, braciola e sciatt. Tra le altre feste, tante sono quelle a tema birra che si terranno nel weekend del 27-28 luglio 2024: Beer Fest ad Arcore, Birra ‘n Banda a Bergamo, Solbiate a tutta Birra a Solbiate Olona e il Festival della Birra a Seveso. Tra gli altri appuntamenti troviamo: Libera la Festa a Osio Sopra (Bergamo), la Festa di Sant’Anna a Casatenovo (Lecco) e la Valera in Festa a Valera Fratta in Lodi. Tanti anche gli appuntamenti dedicati allo street food: dal Viva la Puglia Street Food, una rassegna gastronomica dedicata interamente ai sapori pugliesi, a Cassano Magnago (Varese), al Food Village a Gorla Maggiore (Varese), Rolling Truck Street Food Festival a Dongo (Como).

I Pizzoccheri

Le sagre estive in Puglia nel weekend del 27 e 28 luglio

Per i residenti e per tutte le persone che stanno trascorrendo le vacanze in Puglia, nel weekend del 27 e 28 luglio 2024 non mancano gli appuntamenti in riva al mare. A Molfetta, da venerdì 26 a domenica 28 si tiene l'International Street Food: un evento che celebra e omaggia la cucina "street" del nostro Paese. Ai prodotti gastronomici si aggiungono le birre artigianali di diversi birrifici indipendenti italiani. Dal 26 al 29 luglio appuntamento a Conversano (Bari) con il Birranova Beer Fest, l'evento dedicato alla birra artigianale organizzato dall'associazione barese Tribirra. Ad Alberobello, in mezzo ai trulli, l'associazione culturale ARTECA organizza un piccolo festival, A Tavola con la Storia, dedicato alla tradizione enogastronomica locale, di cui si celebrano la storia e i sapori. A Mola di Bari, a pochi passi dal mare, dal 26 al 28 luglio spazio alla Festa del Mare: sul lungomare e nel centro storico del paese si tengono eventi, feste e appuntamenti che culminerrano con la Sagra del Polpo, tutto a ritmo della musica live.

Alberobello