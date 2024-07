video suggerito

Sagre estive a luglio 2024, le feste e gli eventi migliori regione per regione Che trascorriate le vacanze 2024 al mare o in montagna, sagre, feste ed eventi da Nord a Sud vi terranno compagnia anche nelle calde serate estive.Tra gli appuntamenti da non perdere troviamo la Sagra del pesce, in Puglia, oppure quella dedicata alla Fiorentina in Toscana e molte altre ancora dalla Puglia alla Sardegna.

A cura di Arianna Colzi

Per chi trascorrerà le vacanze 2024 in Italia, al mare o in montagna, ci sono anche tante sagre, feste ed eventi in programma da Nord a Sud, da non perdere. Tra gli appuntamenti da non perdere troviamo la Sagra del pesce, in Puglia, oppure una delle molte che si svolgeranno nel mese di luglio in Toscana, nelle Marche o in Campania e in Sardegna.

Sagra del pesce e Sacra te lu ranu in Puglia a luglio 2024

La Puglia celebra i suoi prodotti enogastronomici tipici con due sagre in provincia di Lecce. La Sagra del pesce, che si terrà dal 12 al 14 luglio 2024 a Porto Cesareo in piazzale De Gasperi, è organizzata dalla Pro Loco locale e celebra l'arte della pesca come ogni anno dal 1965. Tutte le pescherie del paese convergono nella piazza con diversi stand preparando diversi piatti tipici a base di pesce: uno dei piatti tipici che non manca mai è"lu quataru", ossia la zuppa di pesce. Ovviamente, come ogni sagra che si rispetti, tanta musica e attività per i più piccoli accompagnano l'evento.

Una foto della Sacra te lu ranu | Foto Facebook Sacra te lu ranu

Un'altra sagra storica della provincia di Lecce è la sacra te lu ranu ossia la sagra del grano, che si tiene ogni anno a Merine e quest'anno si svolge il 19-20-21 luglio. Questo evento celebra la mietitura che coincide con la fine del mese di luglio: come spesso accade in occasione delle sagra, si riscoprono le tradizioni e gli antichi riti. Tra i piatti che i vari stand preparano troviamo il grano stumpato, ossia un piatto tipico composto da grano duro che viene lavorato a mano, cotto e condito con pomodoro. Ovviamente non mancano piatti a base di pasta fresca come le orecchiette e molto altro.

Le migliori sagre estive in Toscana a luglio 2024

In Toscana nel mese di luglio 2024 è possibile scegliere tra un vasto programma di feste e sagre. Si passa dalle classiche Festa della Birra il 5 luglio a Pescia, in provincia di Pistoia, alla Sagra della rana dal 10 al 14 luglio a Bucine, in provincia di Arezzo. Non mancano poi gli appuntamenti dedicati ai prodotti enogastronomici locali come la carne, che si consumerà durante: la Sesta Festa della Ciccia alla brace dal 14 al 15 luglio 2024 a Pescia ; L'hamburgerata il 13 luglio 2024 a Montieri (Grosseto); Ben tornata fiorentina il 25 luglio 2024 a Pavana Pistoiese; la Cena del conigliolo fritto il 19 luglio 2024 a Cerreto Guidi (Firenze). Troviamo poi anche una serie di incontri dedicati alla pasta fresca locale come: la Sagra del Tortello Maremmano dal 18 al 30 luglio 2024 a Massa Marittima (Grosseto); la Sagra degli strozzapreti e dei prodotti tipici maremmani il 12 luglio 2024 a Roccastrada (Grosseto)e la Sagra della ficattola (l'equivalente dello gnocco fritto) il 21 luglio 2024 a Bientina (Pisa).

Feste e sagre in Campania per l'estate 2024

Anche in Campania a luglio 2024 non mancano le sagre. Fino al 14 luglio al Bosco di San Felice a Cicerale, in provincia di Salerno, si tiene la Sagra delle sagre cilentane. Si tratta dell'unione di tutte le sagre del Cilento: ognuna di queste esporrà nel suo stand il prodotto agroalimentare che caratterizza la sagra, riuscendo così a mettere insieme tutti i prodotti locali, come le acciughe di Cetara, la mozzarella campana DOP, e U' fusillo ossia il fusillo alla filettese (prodotto a Felitto, un piccolo borgo del Cilento), ossia una maccherone forato perfetto da condire con sugo di pomodoro.

Alcuni dei prodotti della Sagra delle sagre cilentane | Foto Sagra delle sagre cilentane

A Napoli si tiene anche la Sagra del Pomodoro San Marzano DOP dal 20 al 22 luglio 2024 a Striano e la Sagra della melanzana dal 20 al 23 luglio 2024 a Santa Maria la Carità, sempre in provincia di Napoli. Sempre nel weekend del 13 e il 14 luglio si celebra anche la pizza fritta in occasione della Sagra della pizza fritta e notte della tammorra dal 13 al 14 luglio 2024 a Schiava. Per chi invece è appassionato dei fusilli può trovare una sagra dedicata al prodotto cilentano che si tiene il 22 luglio 2024 a Torrioni, in provincia di Avellino.

Sagra del coniglio in porchetta nelle Marche a luglio 2024

Terra di mare e dai sapori particolari, le Marche ospitano diverse sagre nel mese di luglio 2024: dalla 46esima Sagra della Crescia sul panaro dal 18 al 21 luglio 2024 a Castelplanio (Ancona), fino alla Sagra del coniglio in porchetta dal 25 al 28 luglio 2024 a Serra San Quirico, sempre in provincia di Ancona. Questo è uno dei prodotti più noti della cucina marchigiana, un piatto a base di carne dove il coniglio arrosto simile alla porchetta ma sicuramente più leggero. Tanti gli appuntamenti dedicati alla carne, come quello della Salsiccia n'ti canton a Castelvecchio (Pesaro-Urbino) oppure la Sagra del Maialino alla Brace dal 18 al 21 luglio 2024 a Treia (in provincia di Macerata) o la Sagra del Prosciutto dal 27 al 29 luglio 2024 a Maiolati Spontini (Ancona)

Serra San Quirico dove si tiene la sagra del coniglio in porchetta

Le migliori sagre estive in Veneto a luglio 2024

Anche in Veneto non mancano le sagre ad animare l'estate 2024. A luglio gli appuntamenti più rilevanti sono tre: la Festa della trebbiatura, Cologna Veneta (Verona), dal 18 al 22 luglio 2024 a Cologna Veneta (VR), dove balli, feste e canti, pesca di beneficenza e uno stand gastronomico al coperto, dove si potranno gustare i piatti della tradizione veneta. Tra le altre sagre troviamo la Sagra di Rovegliana, Rovegliana (Vicenza) dal 18 al 21 luglio, dove si potranno gustare gnocchi, panini onti e altre specialità locali. Per l'ultimo menzioniamo anche la Festa dei gnocchi di malga, Bosco Chiesanuova (Verona), un piatto tipico della zona della Lessinia, che incrocia le province di Verona e Trento: quest'anno la sagra si tiene dal 26 al 28 luglio 2024.

Feste e sagre in Sardegna per l'estate 2024

Per coloro che sono già in vacanza a luglio, in Sardegna non mancano feste e sagre. Sabato 13 luglio, per esempio, si tiene a Ollolai (Nuoro) la 21esima edizione del Palio degli Asinelli che si terrà a Piazza Marconi dalle ore 21. Una tradizione che coinvolgerà gli asinelli al galoppo appartenenti a ogni rione per aggiudicarsi il Palio dei vicinati (Su Palu de sos Vihinados). Sempre sabato 13 troviamo la Sagra della Zuppa Gallurese ad Arzachena dov'è possibile degustare la Suppa Cuata, un piatto tradizionale locale. In provincia di Sassari, poi, si tiene la sagra della Lumaca a Ossi: un appuntamento che unisce tradizione e sapori da scoprire.

Una sagra in Sardegna