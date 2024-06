video suggerito

Dove andare in vacanza al mare in estate 2024 in Italia: le spiagge più belle e le mete di tendenza L'estate è arrivata ed è tempo di vacanze: per chi sceglie una meta di mare per l'estate 2024, ecco 9 località balneari dove passare un periodo di relax tra giugno, luglio, agosto e settembre.

A cura di Arianna Colzi

Per chi preferisce le vacanze al mare, in Italia esistono diverse destinazioni, spiagge e località di mare da prendere in considerazione, che sia nei mesi di giugno, luglio, agosto o settembre. Tra le mete più economiche nel nostro Paese c'è sicuramente il Cilento, una meravigliosa regione della Campania, insieme alla Calabria, con la sua splendida Costa degli Dei. Purtroppo prenotare le vacanze sta diventando sempre più costoso: infatti sono in molti a consigliare di muoversi almeno quattro o sei mesi prima se si vuole andare al mare in Italia in agosto. Tra le località di mare più amate dalle famiglie, specialmente quelle con bambini piccoli, troviamo, la Riviera del Conero, nelle Marche, la costa dei Trabocchi, in Abruzzo, ma anche la zona di levante della Liguria e l'Argentario in Toscana. Ecco 9 mete per l'estate 2024.

Golfo di Macari, Sicilia

Il Golfo di Macari è una delle mete più belle della Sicilia. Si trova sul lato nord-ovest dell'isola e si estende dal Monte Cofano fino a San Vito Lo Capo: lo circondano la riserva naturale orienta del Monte Cofano e il mar Tirreno, che bagna le sue spiagge come la baia di Santa Margherita e la cala del Bue Marino. Il piccolo paese omonimo, divenuto celebre grazie alla serie tv Rai Màkari, è l'ideale per una vacanza in famiglia in tranquillità. Periodo consigliato: essendo molto affollato, è consigliabile visitare il Golfo di Macari a inizio giugno o nel mese di settembre, evitando luglio e agosto.

Golfo di Macari, Sicilia

Tipologia di spiaggia: sabbia fine e dorata circondata da grandi scogliere che danno vita a una serie di piccole calette che creano un'atmosfera rilassata per chi ama la privacy.

Consigli utili: affittare un appartamento per una settimana a Macari costa in media 40 euro a notte nel periodo estivo. La baia di Santa Margherita è l'ideale per i bambini e affittare un ombrellone con due lettini costa 20 euro per settembre. Essendo una delle località meno battute della Sicilia non è necessario prenotare eccessivamente in anticipo.

Chia, Sardegna

Chia è un piccolo paese nel sud della Sardegna noto per le sue spiagge e per le sue acque cristalline. Lunga la costa del golfo degli angeli si trova questa frazione che fa parte del comune di Domus de Maria. Tra le spiagge più celebri troviamo Sa Tuerra, Porto Campana, Spiaggia de su Sali, e Su Giudeu. Ricca di sabbia dorata e finissima, questa spiaggia ha alle spalle l'oasi naturalistica dello stagno di Spartivento che dà il nome anche all'omonimo faro che si raggiunge da Cala Cipolla, un'altra spiaggia celebre di Chia. I lidi di Chia sono ideali per le famiglie con i bambini per via dei fondali bassi, oltre a essere amatissima da surfisti visto il vento maestrale che soffia sempre, anche in inverno.

Chia, Sardegna

Periodo consigliato: fine maggio, inizio giugno.

Tipologia di spiagge: sabbia fine.

Consigli utili: Il costo minimo per soggiornare a Chia è di 42 euro per notte. Le spiagge sono quasi tutte libere anche se non mancano degli stabilimenti che affittano lidi e ombrelloni: in alta stagione un ombrellone e due lettini costano tra i 30 e i 35 euro, che scendono a 20 in bassa stagione. Se i periodi più economici sono ovviamente tra ottobre e aprile, per riuscire a spendere una cifra equa è consigliabile prenotare minimo due mesi prima.

Cilento, Campania

Il Cilento, regione splendida in provincia di Salerno nel sud della Campania, è celebre per i suoi meravigliosi paesaggi che includono un mare cristallino. Nel 1998 il parco nazionale del Cilento è stato inserito nella lista del Patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO con i siti archeologici di Paestum e Vallo di Diano. Tra le tappe imperdibili di questa zona protetta, c'è sicuramente Palinuro con il suo grande promontorio che offre dei panorami suggestivi su tutto il Cilento e spiagge con sabbia fine. Per gli amanti delle spiagge rocciose, invece, la tappa da non perdere è Punta Licosa, con piccole calette poco affollate. Spettacolari sono anche le Grotte di Castelcivita che si estendono per diversi km e sono uno spettacolo unico nel suo genere.

Cilento, Campania

Periodo consigliato: tra aprile e giugno oppure fra settembre e ottobre.

Tipologia di spiagge: sabbia o scogli.

Consigli utili: ad agosto il costo medio per una notte in Cilento è di 147 euro, mentre a giugno si scende di quasi 20 euro arrivando a 120 a notte. Tra le spiagge più adatte ai bambini troviamo Golfo di Velia, Palinuro, Marina di Camerota dove si trovano anche stabilimenti attrezzati. Per un ombrellone e due lettini a giugno ci vogliono 15 euro mentre ad agosto si arriva anche a 30 euro. Il periodo più economico è sicuramente settembre, che consente anche una maggiore flessibilità nel prenotare.

Costa degli Dei, Calabria

La Costa degli Dei è il tratto di costa della Calabria lungo 55 km bagnato dal mar Tirreno che si espande da Pizzo a Nicotera in provincia di Vibo Valentia. Le spiagge in questo tratto sono quasi tutte rocciose, vista la presenza di grandi scogliere che le circondano, tranne alcune calette dove si può trovare della sabbia fine e dorata, come la perla del Mediterraneo, Tropea. Tra i litorali da non perdere troviamo anche il Paradiso del Sub Zambrone, Grotticelle a Capo Vaticano, la spiaggia di Michelino e quella di Riaci.

Tropea, Costa degli Dei, Calabria

Periodo consigliato: giugno e settembre.

Tipologia di spiagge: sabbia e scogli.

Consigli utili: il prezzo per una settimana di vacanza sulla Costa degli Dei si aggira sui 700 euro, considerando che un appartamento costa tra i 350 e i 700 euro, a cui si aggiungono i costi del viaggio e del soggiorno. È consigliabile prenotare tre mesi in anticipo per una vacanza in alta stagione. La Spiaggia del Tono di Capo Vaticano, la spiaggia di Riaci e molte altre sono perfette per chi viaggia con bambini piccoli.

Isole Tremiti, Puglia

Il piccolo arcipelago delle isole Tremiti si trova appena sopra il Gargano, in Puglia. Bagnate dal mare Adriatico, queste cinque piccole isole costituiscono il comune sparso omonimo che conta meno di 500 abitanti. La più grande delle isole, San Nicola, fa parte del parco nazionale del Gargano. Le principali località attrattive sono Vieste e Manfredonia, mentre le spiagge più amate sono: Cala Matana, Spiaggia Tremiti, Cala delle Arene e per gli amanti delle escursioni in barca anche la grotta e la cala delle Rondinelle.

Isole Tremiti, Puglia

Periodo consigliato: maggio e ottobre.

Tipologia di spiagge: scogli e falesie bianche.

Consigli utili: il prezzo per una settimana di vacanza sulle isole Tremiti è di 139 euro dalla domenica al giovedì, mentre si arriva a 192 euro se si sceglie di fare un weekend nei giorni di venerdì e sabato. Il mese più economico è settembre quando i prezzi calano del 39% rispetto ad agosto. Essendo presenti numerose spiagge con sassi e scogli, i litorali con sabbia adatti alle vacanze con i bambini sono cala delle Arene e spiaggia dei Pagliai.

Argentario, Toscana

Situato in provincia di Grosseto, l'Argentario è un promontorio che si affaccia sul mar Tirreno ed è collegato alla terra ferma grazie alla città di Orbetello. Le spiagge più celebri, quella della Giannella e della Feniglia, si aggiungono all'omonimo comune di Monte Argentario, oltre ai suggestivi Porto Ercole e Porto Santo Stefano. Essendo dominata da un monte, questa zona consente di unire la passione per il mare a quella per le camminate o per le escursioni in mountain bike. Raggiungibile in poco più di due ore dal capoluogo di regione, Firenze, il centro turistico più importante della zona è Porto Santo Stefano, da dove salpano i traghetti per le isole limitrofe come l'isola di Giannutri e del Giglio. Il lungomare, con i suoi piccoli negozi e le abitazioni caratteristiche, fa innamorare ogni anno migliaia di turisti.

Porto Ercole, Argentaro

Periodo consigliato: aprile, maggio oppure settembre, ottobre.

Tipologia di spiagge: sabbia.

Consigli utili: il prezzo medio a notte per una settimana all'Argentario è di circa 100 euro a notte in alta stagione; se invece si arriva in bassa stagione il prezzo diminuisce. Gli ombrelloni non sono tra i più economici, anzi: un ombrellone con due lettini costa tra i 25 e i 35 euro.

Riviera del Conero, Marche

La Riviera del Conero, che prende nome dall'omonimo monte, si trova nella parte centrale delle Marche ed è affacciata sul mare Adriatico. Le spiagge, circondate da una natura rigogliosa e selvaggia, si alternano tra quelle piene di sassi e ciottoli a quelle ricche si sabbia trasparente. Una delle più celebri è quella delle Due Sorelle, chiamata così per via dei due faraglioni che si stagliano in mezzo al mare, che è accessibile solo via mare. Per gli amanti delle spiagge in ghiaia c'è la spiaggia di Portonovo, a cui non può che seguire una visita nel paese omonimo dove è consigliabile visitare la Chiesa di Santa Maria, costruita nell'11esimo secolo. I due gioielli, però, della Riviera del Conero sono Sirolo e Numana: il primo è la località balneare per eccellenza, accompagnata dal paese medievale, ricca di scavi archeologici, mentre il secondo raccoglie i tesori della Regina Picena e di altre necropoli.

Numana, Riviera del Conero, Marche

Periodo consigliato: giugno, luglio, agosto.

Tipologia di spiaggia: sabbia e ghiaia.

Consigli utili: il prezzo di una notte nel Conero parte da 60 euro a notte, mentre un ombrellone con due lettini in alta stagione parte da 27 euro, almeno nella zona di Numana.

Costa dei Trabocchi, Abruzzo

La Costa dei Trabocchi è una delle più belle di tutto il versante orientale italiano. Lungo le spiagge, ancorate a rocce e scogli, troviamo i trabocchi (o trabucchi) che sono una sorta di piccole palafitte in legno utilizzate per pescare visto i lunghi bracci (antenne) a cui si legavano le reti, dette trabocchetto. Questo ingegnoso sistema, di cui si hanno le prime tracce già nel 15esimo secolo, permetteva di pescare senza uscire in mare: inoltre i trabocchi diventano vere e proprie case per i pescatori. Diventati simbolo dell'Abruzzo, queste strutture si possono trovare da Ortona fino a Vasto, passando per San Vito Chietino e Rocca San Giovanni. Le spiagge di sabbia, poi, consentono di rendere la visita ai trabocchi ancora più piacevole.

San Vito Chietino

Tipologia di spiaggia: sabbia.

Periodo consigliato: maggio e settembre.

Consigli utili: le spiagge di sabbia sono adatte a essere frequentate da famiglie con i piccoli. Negli ultimi anni, la Costa dei Trabocchi è diventata gettonatissima anche tra i più giovani e i prezzi degli ombrelloni sono saliti. 25 euro è il prezzo al giorno nelle file in riva al mare per un ombrello e due lettini, il che porta il prezzo per una settimana a spaziare dai 100 a 148.

Riviera di Levante, Liguria