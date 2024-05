Asta da record per la copertina originale di Harry Potter: si prevede vendita di 500 mila euro

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Instagram @fenellaart

La storia editoriale di Harry Potter comincia nel 1997, con l'uscita del primo capitolo della saga che ha appassionato negli anni milioni di lettori di tutto il mondo. I romanzi fantasy di JK Rowling sono ormai un fenomeno culturale e tutti i 7 libri (pubblicati tra 1997 e 2007) sono diventati anche film, approdando con successo al cinema. Alle spalle l'autrice aveva una lunga fila di case editrici che avevano rifiutato la sua prima opera: ben dodici nel giro di un anno. La pubblicazione a opera di Bloomsbury si è invece rivelata un fenomeno senza precedenti, con traduzioni in ogni lingua, premi, riconoscimenti, record di vendite, merchandising di ogni tipo. Un fortunato appassionato potrà presto avere tra le sue mani quello che a tutti gli effetti si può considerare un oggetto di culto, per chi ama la saga. Sta infatti per essere messa all'asta la primissima illustrazione del libro Harry Potter e la Pietra Filosofale.

All'asta il disegno originale della prima copertina di Harry Potter

L'illustrazione originale scelta per la prima edizione del libro sta per essere messa all'asta e si prevede che sarà una vendita da record. L'oggetto in questione sarà proposto ufficialmente agli acquirenti interessati il 26 giugno da Sotheby's a New York, insieme ad altre opere della letteratura inglese e americana. La casa d'aste ha in programma anche un'esposizione, dal 21 al 25 giugno, che includerà sia l'illustrazione che il manoscritto dell'autrice. Quest'ultima ne ha realizzati sei in tutto, destinati a persone a lei care, strettamente coinvolte nella pubblicazione del romanzo.

Instagram @fenellaart

Si prevede che l'illustrazione sarà venduta all'asta il mese prossimo per almeno 600 mila dollari, quindi oltre 550 mila euro. Secondo la casa d'aste Sotheby's, si tratta del valore di prevendita più alto mai raggiunto da un oggetto correlato a Harry Potter. La copertina ad acquerello è stata creata dall'autore e illustratore Thomas Taylor, allora 23enne e impiegato presso una libreria per bambini a Cambridge, che la realizzò in soli due giorni. Ritrae il giovane maghetto con gli inconfondibili occhiali rotondi, la sciarpa giallorossa di Grifondoro e l'iconica cicatrice a forma di saetta, pronto a salire sul treno che lo porterà verso la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Questo disegno è stato utilizzato per diverse versioni tradotte del libro, ma mai per l’edizione americana.

Instagram @fenellaart

Quando l'illustrazione fu messa all'asta per la prima volta da Sotheby's a Londra nel 2001 (quando ancora erano stati pubblicati solo 4 su 7 libri della serie) fu venduta per circa quattro volte il prezzo di vendita stimato: circa 106 mila dollari, dunque quasi 100 mila euro. "Più di 20 anni dopo, l'illustrazione originale torna all'asta pronta non solo a superare di gran lunga il valore venduto in precedenza, ma anche a stabilire potenzialmente un nuovo record d'asta per qualsiasi oggetto correlato a Harry Potter" ha affermato la casa d'aste. Il record per un oggetto relativo alla saga è attualmente detenuto da una prima edizione non firmata di Harry Potter e la pietra filosofale, venduta per 421 mila dollari alla Heritage Auctions di Dallas, in Texas, nel 2021.