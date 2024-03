Le lettere d’amore di Lady Diana potrebbero andare all’asta: erano indirizzate al suo amante James Hewitt è stato l’amante di Lady Diana per anni e oggi pare voglia mettere all’asta le lettere d’amore che gli dedicò la principessa: ecco quanto potrebbero valere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La principessa Diana è morta nel 1997 ma, nonostante siano passati decenni da quel terribile incidente a Parigi, il suo ricordo continua a essere vivido. Una Royal moderna, un'icona di stile sempre sul pezzo, una donna gentile che non è stata mai capita totalmente a corte: Lady D. riesce ancora ad avere una enorme influenza sulla cultura contemporanea. Non sorprende, dunque, che si continui spesso a parlare di lei. Da qualche giorno a essere finite al centro dell'attenzioni dei media sono state le lettere d'amore che scrisse a uno dei suoi amanti "storici": ecco per quale motivo non tutti sono d'accordo col fatto che potrebbero essere messe presto all'asta.

La storia d'amore di Diana e James Hewitt

Si chiama James Hewitt, è un ex ufficiale di cavalleria che aveva prestato servizio nella prima guerra del Golfo ma è diventato noto per essere stato l'amante di Diana a partire dal 1986, anno in cui il matrimonio con Carlo era già in forte crisi. I due ebbero una relazione intensa e appassionata che durò 5 anni ma, stando a quanto dichiarato da Lady D. nella storica intervista del 1995, l'uomo la deluse in più di un'occasione ed è proprio per questo che tutto arrivò al capolinea all'inizio degli anni '90. Nei primi tempi, però, la principessa gli scrisse una serie di lettere d'amore molto intime, non immaginando che un giorno sarebbero state messe in vendita.

James Hewitt

Quanto valgono le lettere d'amore di Lady D.

Non è la prima volta che James Hewitt condivide i dettagli della sua relazione con Diana (di fronte una ingente offerta di denaro) ma è solo di recente che ha riaperto le lettere d'amore che la principessa gli dedicò. Pare che le abbia offerte prima alla casa d'aste londinese Bonhams ma, dopo che l'affare è stato rifiutato, le avrebbe consegnate alla casa d'aste statunitense Heritage. Quanto valgono? Intorno alle 780.000 sterline, ovvero circa 912.000 euro. Il timore è che chi le acquisterà possa renderle pubbliche, violando la privacy della principessa, ed è proprio per questo che in molti accusano Hewitt di avere ancora una volta insultato Lady Diana.