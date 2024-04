video suggerito

Una collezione ispirata allo stile sportivo di Lady Diana: quando uscirà e cosa sappiamo La principessa Diana è da sempre un'icona di stile. Due brand si sono uniti per dare vita a una capsule collection ispirata ai suoi look sporty chic, con felpe oversize e ciclisti: ecco tutto quello che sappiamo sulla linea di athleisure.

A cura di Arianna Colzi

Diana Spencer

Lady Diana, a quasi 30 anni di distanza dalla sua prematura scomparsa, continua a rimanere un mito anche per via del suo stile inconfondibile. Dal celebre revenge dress fino allo stile sporty chic immortalato dai paparazzi, la leggenda della principessa Diana continua ad alimentarsi anche per via delle tendenze che ha saputo lanciare, nonostante il rigido protocollo di corte a cui ha dovuto adeguarsi per anni. Ora le sue felpe oversize, abbinate con i ciclisti e le sneakers, sono pronte a tornare in quella che si preannuncia come una delle collezioni più attese dell'anno.

La collezione ispirata a Lady Diana

Rebook, brand di sneakers molto amato anche dalla principessa, e il marchio californiano Anine Bing stanno per lanciare un'intera capsule collection ispirata allo stile della principessa Diana. La collezione uscirà il 9 aprile e sarà dedicata all'abbigliamento sportivo in un'accezione sporty chic, proprio come Lady Diana. Saranno disponibili una felpa oversize, una bralette, un body e ovviamente i celebri ciclisti, in pieno stile Lady D, che li indossava sempre per ultimare i suoi look più comfy. Proprio in tema sneakers non mancano le Freestyle Hi, popolarissime negli anni Ottanta e Novanta e amate anche dalla principessa, insieme al modello Reebok Aerostep Pro.

Lady Diana

Le sue felpe della Virgin Atlantic o quella con la bandiera a stelle e strisce erano rigorosamente oversize, mentre i ciclisti variavano dal nero al color aragosta. Oggi lo stile athleisure degli anni Novanta (incarnato non solo da Lady Diana) si arricchisce di cappelli da baseball e gioielli in oro esibiti. Al sito statunitense WWD, Anine Bing, blogger svedese trapiantata in California, ha dichiarato che la principessa Diana è stata a lungo una sua musa, anche per via del suo stile senza tempo. Non ci resta che aspettare pochi giorni per scoprire la collezione ispirata alla principessa del popolo.

