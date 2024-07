video suggerito

Cosa mangiare quando fa caldo: quali sono i cibi rinfrescanti per combattere le alte temperature Il caldo impone una particolare attenzione all'alimentazione: oltre a bere tanta acqua, scegliere i cibi giusti per mantenersi idratati e freschi durante l'estate è fondamentale. Ecco gli alimenti consigliati.

A cura di Arianna Colzi

In estate, soprattutto con le alte temperature, l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale nel rimanere freschi e idratati. Ci sono alcune buone pratiche da mettere in atto per affrontare il caldo torrido: bere tanta acqua, mangiare alimenti rinfrescanti e "colorati", come frutta e verdura. Esistono infatti una serie di cibi anti-caldo indispensabili per affrontare l'estate: dall'anguria all'ananas, passando per lattuga, spinaci e cetrioli, cosa mangiare d'estate a cena e a pranzo.

Le regole alimentari da seguire in estate per combattere il caldo

Bere tanta acqua, almeno due litri al giorno, è la regola base dell'alimentazione estiva e non solo. Come si legge anche sul sito del Ministero della Salute, in estate perdiamo molti sali minerali per questo è importante reintrodurli bevendo l'acqua ed evitando bevande zuccherate e alcoliche. È importante poi aumentare il consumo di frutta, verdura di stagione e yogurt. Il consiglio è anche quello di mangiare alimenti "colorati": sembra una cosa di poco conto, ma, in realtà, il colore di un determinato cibo è dato dagli antiossidanti, come vitamine e polifenoli, che aiutano il nostro organismo. In breve, più variamo i cibi colorati più siamo sicuri di aver assunto una corretta dose di antiossidanti.

La digestione, come ogni processo, comporta dispendio di energie che fa aumentare il calore corporeo: per questo è importante non consumare pasti troppo pesanti e ricchi di grassi. È importante cercare di consumare alimenti digeribili e ricchi di acqua, evitando pasti completi con primo, secondo e contorno: un gelato o un frullato è uno spuntino che può rivelarsi ideale per il pranzo.

Cosa mangiare in estate: frutta e verdura rinfrescante

Tra le frutte e le verdure di stagione che possono essere idratanti e rinfrescanti ci sono sicuramente: l'anguria, ricca di benefici e d'acqua, che rende questo frutto un alimento altamente drenante; l'ananas, che aiuta a contrastare eventuali infiammazioni dell'organismo; le fragole, validi antiossidanti, e gli agrumi ricchi d’acqua, anche questi noti per le loro proprietà antiossidanti, oltre ad aiutare la digestione, un ruolo fondamentale soprattutto nel periodo estivo. Inoltre, ottimi alleati sono anche la banana e il cocco come frutta dal grande apporto energetico, in quanto aiutano a mantenere energia durante le giornate più calde.

Per quanto riguarda le verdure da consumare in estate, come per la frutta, è sempre meglio prediligere quella di stagione. Tra la verdura in grado di aiutare maggiormente a combattere il caldo estivo segnaliamo la lattuga, spinaci, rucola e cetrioli: tutti questi cibi sono ricchissimi d'acqua, per questo sono utilissimi per drenare liquidi in eccesso e fanno bene all'organismo grazie alle loro proprietà antiossidanti. Soprattutto in estate, se cerchiamo un piatto idratante ed energetico, è preferibile evitare di cuocere la lattuga e gli spinaci per evitare che con la cottura si disperda l'acqua. Soprattutto la lattuga è da consumare preferibilmente cruda in estate per via del contenuto di vitamina C.

Quali bevande è meglio bere e quali evitare

L'acqua è sicuramente la bevanda alla base dell'idratazione corretta durante la stagione estiva. Oltre a questa, però, ci sono anche altre bevande più gustose e saporite per rimanere idratati: dagli smoothie rinfrescanti alle tisane fredde, come per esempio quelle allo zenzero e alla menta. Tuttavia, è bene sottolineare come le bevande zuccherate siano comunque da limitare. Con il caldo in modo particolare è consigliabile evitare di consumare alcolici, compresi vino e birra.