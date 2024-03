Il ritratto blu di Lady Diana va all’asta: quanto vale la serigrafia firmata da Andy Warhol Andy Warhol ha dedicato alcune delle sue leggendarie serigrafie pop a Lady Diana e oggi una di loro va all’asta a Londra: ecco tutti i dettagli e il suo valore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La principessa Diana ha perso la vita nel 1997 ma, nonostante siano passati quasi 30 anni da quel terribile incidente a Parigi, continua a far parlare di sé. È stata la prima vera principessa moderna della monarchia inglese, una donna forte ma allo stesso tempo gentile, un'icona di stile dal fascino semplice e bon-ton: la mamma di William ed Harry viene ormai considerata una personalità iconica della storia contemporanea. Non sorprende, dunque, che Andy Warhol abbia voluto dedicarle una delle sue leggendarie serigrafie. La cosa che in pochi si sarebbero mai aspettati è che una delle opere verrà presto messa all'asta: ecco in che modo aggiudicarsela.

La serigrafia di Lady D. firmata da Andy Warhol

Andy Warhol ha raffigurato alcuni dei personaggi iconici della contemporaneità nelle sue serigrafie, da Marilyn Monroe a Mao Tse Tung, fino ad arrivare a Che Guevara e a Liz Taylor, ma la cosa che in pochi ricordano è che tra le sue opere pop e variopinte c'è anche un ritratto di Lady Diana. Su uno sfondo celeste è stata riprodotta con polimeri sintetici e inchiostro serigrafico su tela una delle foto realizzate da dal ribelle Lord Snowdon poco dopo l'annuncio del fidanzamento con il promesso sposo Carlo. La principessa ha lampi di ciano negli occhi, nei capelli, sulla pelle, la sua posa si ispira all'immagine sacra della Madonna ma rivisitata in chiave pop-olare e ogni dettaglio è brillante, proprio come i preziosi gioielli della collezione reale che indossa.

Portrait of Pricess Diana, 1982, Andy Warhol

Quanto vale l'opera d'arte pop

Ora tutti coloro che sognano di avere in casa il Portrait of Pricess Diana del 1982 firmato da Andy Warhol, per la precisione il pezzo unico sui toni del blu (ne esistono anche delle versioni in rosa, viola e verde), potranno provare a realizzare il loro desiderio. Oggi, 7 marzo 2024, è in programma da Phillips a Londra un'asta delle opere del XX secolo e tra loro c'è anche il ritratto pop di Lady D. Sebbene la serigrafia simbolo della pop art fosse stata concepita per essere alla portata di tutti, ad oggi il suo valore stimato si aggirerebbe tra 1,2 e 1,8 milioni di sterline (circa 2,1 milioni di euro). Quale sarà il prezzo finale a cui verrà venduta questa chicca unica?