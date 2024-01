The Crown, gli abiti e i gioielli della serie andranno all’asta: dal mantello reale all’anello di Kate Che fine hanno fatto gli abiti e gli accessori di The Crown ora che la serie è finita? Presto alcuni di loro verranno messi all’asta: ecco dove e il loro valore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

The Crown, la serie tv firmata Netflix dedicata alla storia della Royal Family inglese, è arrivata al termine. Negli ultimi 7 anni ha raccontato e romanzato tutto ciò che è accaduto a corte nell'ultimo mezzo secolo, ovvero dall'inizio del regno di Elisabetta II all'arrivo di Kate Middleton, non tralasciando neppure la tragica morte di Lady Diana. I suoi protagonisti sono diventati iconici, tanto da poter essere tranquillamente "confusi" con quelli reali e non sorprende che riescano ad attirare tutti i riflettori su di loro a ogni apparizione su un red carpet internazionali. Ad aver contribuito a rendere ogni oggetto di scena iper realistico sono stati i costumisti e gli addetti alla scenografia, che hanno dato vita a vere e proprie opere d'arte praticamente identici agli originali. Che fine faranno queste "chicche" ora che la serie si è conclusa?

L'asta con gli oggetti di scena di The Crown

Arrivano delle buone notizie per i fan di The Crown: i props, ovvero gli oggetti di scena usati nella serie, non verranno gettati o conservati in magazzino. Tutti coloro che hanno sempre sognato di indossare i gioielli o gli abiti dei protagonisti saranno lieti di sapere che alcuni pezzi iconici verranno messi presto in vendita. La casa d'aste Bonhams ha deciso di rilevare i 450 accessori migliori delle 6 stagioni per batterli all'asta il prossimo 7 febbraio nella sua sede di Londra. I proventi non andranno alla produzione come si potrebbe pensare, verranno devoluti al Left Bank Pictures – The Crown Scholarship della National Film and Television School, un programma formativo dedicato ai giovani che vogliono lavorare nel mondo dello spettacolo.

La replica della corona reale

I capi iconici messi all'asta

Quali sono i pezzi messi all'asta? Tra i più desiderati ci sono le repliche di mantello in ermellino, stola e tunica bianca, ovvero i capi indossati da Claire Foy nelle scene dell'incoronazione (il prezzo stimato dell'intero set è pari a 34.000 euro). Si prosegue con il finto trono di Sant'Edoardo (valore tra i 12.000 e i 23.000 euro), con la Golden State Coach in versione "fake" da 60.000 euro e con la scrivania in mogano del giovane principe Filippo.

La replica del tailleur blu di Diana

Non mancano gli abiti indossati da Emma Corrin (alias Diana Spencer), primo tra tutti il completo blu per l'annuncio del fidanzamento con Carlo (valore d'asta stimato 2.300 euro). L'accessorio che si preannuncia il più prezioso è la copia dell'anello di zaffiri di Kate Middleton, ovvero quello con cui William le chiese la mano. Le offerte partiranno da 3.500 euro ma non si esclude che la cifra possa crescere in pochi minuti a dismisura. Che fine farà l'abito trasparente di Kate in The Crown? Anche lui sarà messo all'asta al costo di 3.500 euro.

L'abito trasparente di Kate Middleton