The Crown 6: nelle nuove puntate Kate Middleton con l’abito trasparente che fece innamorare William Nell’ultima parte della sesta stagione della serie Netflix verrà ripercorsa la storia d’amore tra il principe William e Kate Middleton. Le prime immagini rivelano che verrà ripresa anche la sfilata di beneficenza organizzata all’università dove la futura principessa del Galles indossò un vestito che lasciava intravedere l’intimo.

A cura di Annachiara Gaggino

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Svelate le prime immagini della seconda parte della sesta stagione di The Crown, in uscita su Netflix il 14 dicembre. Gli ultimi sei episodi ripercorreranno, tra le altre cose, l'adolescenza dei principi William e Harry, segnata dalla tragica morte della madre, la principessa Diana. Mentre la regina Elisabetta II si trova a dover riflettere sul futuro della monarchia, il principe Carlo si prepara a sposare finalmente la donna che amava, Camilla Parker Bowles, non senza suscitare polemiche. William cresce e, dopo aver frequentato l'Eton College (al quale sembra si iscriverà anche il figlio George), inizia l'università dove conoscerà Kate Middleton. Una favola che ha avuto il suo lieto fine e a cui verrà dato ampio spazio nella serie, che vedrà il debutto di tre giovani attori Ed McVey e Luther Ford nei panni di William e Harry, mentre Meg Bellamy sarà l'attuale principessa del Galles.

Ed McVey nei panni del principe William

La sfilata in intimo che fece innamorare il principe William

Le diffuse svelano una famosa scena passata alla storia, quella di Kate Middleton con un vestito trasparente. Correva l'anno 2002, e la ragazza era ancora una giovane studentessa ventenne appartenente alla classe borghese, nei suoi sogni forse c'era il matrimonio con il principe William, come in quelli di tutte le ragazze britanniche. Kate e William si conoscono tra i banchi di scuola, frequentano entrambi l'Università di St. Andrew’s dove era stata una sfilata di beneficenza che ha avuto l'onore di ospitare proprio la futura principessa del Galles come modella in passerella.

Meg Bellamy nei panni di Kate Middleton

Indossando un tubino nero trasparente dai dettagli disegnato da Charlotte Todd, un pezzo low cost da 46 euro, che lasciava l'intimo in vista. Sembra che il principe William abbia pagato più di 400 euro per assicurarsi il posto in prima fila, sedotto dal fisico statuario di colei che sarebbe diventata sua moglie. Non si sa se sia stata proprio quella sfilata a far scattare la scintilla tra i due, certamente Kate Middleton non è passata inosservata. "Lui era seduto nel front row e non le staccava gli occhi di dosso", ha raccontato qualche anno dopo l'amici Ben Duncan a E! News. The Crown ripropone proprio questa scena, riproducendo perfettamente lo stile così anni Duemila di Kate Middleton, che riesce ad apparire impeccabile anche con la moda dell'epoca.

Meg Bellamy ed Ed McVey nei panni di Kate Middleton e il principe William