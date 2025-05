video suggerito

Il nuovo look di Kate Middleton: per la primavera sceglie i capelli bronde Kate Middleton è volata in Scozia col principe William per festeggiare il 14esimo anno di matrimonio e ne ha approfittato per cambiare look: ecco tutti i dettagli del suo nuovo colore di capelli.

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton è tornata ufficialmente in pubblico dopo le settimane di pausa che si era concessa per dedicarsi alla famiglia e alle vacanze. Ha approfittato dell'anniversario di matrimonio con William per volare in Scozia, il paese in cui 14 anni fa incontrò il principe, e ora è alle prese con un mini tour istituzionale tra i suoi luoghi del cuore. Per lei niente abiti principeschi, accessori gioiello e cappellini bon-ton, sta preferendo puntare tutto sulla comodità e sul casual con jeans skinny e scarponcini d'ispirazione militare. Il dettaglio che non è passato inosservato ai sudditi? Ha reso ogni outfit più luminoso con un nuovo colore di capelli.

Kate Middleton dice addio al castano mocha

Il sole e il caldo tipicamente primaverili sono arrivati e a tutti viene voglia di godersi queste meravigliose giornate fuori casa. Per Kate Middleton la primavera 2025 si sta rivelando ancora più speciale del solito: è la prima che si gode dopo che il cancro è finalmente andato in remissione. Quale migliore occasione di questa per aggiungere un tocco di novità al suo look? Lo ha rivelato durante le recenti apparizioni pubbliche in Scozia, dove ha sfoggiato un inedito colore di capelli. La principessa ha detto addio al castano mocha, la nuance dell'anno secondo Pantone, i cui tratti sono intensi e avvolgenti, ha reso la chioma super luminosa con un nocciola dalle sfumature dorate.

La nuova chioma di Kate Middleton

Il bronde è il colore della primavera 2025

In quanti hanno notato che Kate Middleton in Scozia è decisamente radiosa? Non si tratta solo di una conseguenza del fatto che ha sconfitto il cancro, ha anche rivoluzionato il suo hair look. È rimasta fedele al castano che da sempre la contraddistingue ma ha aggiunto un tocco di luce con dei riflessi dorati su tutte le lunghezze. Per essere precisi il colore viene chiamato "bronde", ovvero un mix di castano e biondo capace di mettere in risalto un incarnato chiaro come il suo. A enfatizzare l'effetto, inoltre, sono state delle onde simili alle classiche beach waves ma un tantino più definite. La nuova tinta di Kate non è forse perfetta per coloro che intendono modificare la propria immagine ma senza osare troppo?

