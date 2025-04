video suggerito

Kate e William, dove festeggeranno il 14esimo anniversario di matrimonio: è il loro posto del cuore Il principe e la principessa hanno in programma un viaggio nel loro posto del cuore: lì festeggeranno il 14esimo anniversario di matrimonio.

A cura di Giusy Dente

Kate e William

Il 29 aprile è una data importante nella royal family, in particolare per William e Kate. Principe e principessa si sono sposati il 29 aprile 2011 nell'Abbazia di Westminster, un anno dopo il fidanzamento ufficiale. Si sono conosciuti all'Università di St. Andrews (Scozia) nel 2001 quando erano entrambi studenti di Storia dell'Arte e si sono frequentati, a intermittenza, per gran parte dei loro anni all'università. Per sancire la promessa di amore eterno, l'erede al trono ha donato alla futura moglie l'anello di zaffiro appartenuto a sua madre, la defunta principessa Diana. Quasi due miliardi di persone hanno seguito la diretta tv delle nozze. La coppia quest'anno ha intenzione di festeggiare il 14esimo anniversario in un posto a loro molto caro.

Dove festeggeranno Kate e William

Kate Middleton e il principe William stanno progettando un viaggio in occasione del loro 14esimo anniversario di matrimonio, che sarà tra pochi giorni (il 29 aprile). I due sono soliti trascorrerlo nell'intimità della loro famiglia, senza troppo clamore né grandiosi festeggiamenti. Lo vivono come qualcosa di privato, ma solitamente viene condiviso uno scatto celebrativo sui social ufficiali della royal family. La foto del 2023 li ritraeva in jeans durante un giro in bicicletta: niente abito da sera, nessuna serata di gala, bensì vesti molto casual all'aria aperta. Non è mancata la foto di rito nel 2024, anno molto difficile per la principessa, quello che ha trascorso lontano dai riflettori e dagli impegni pubblici, per dedicarsi unicamente alle cure contro il tumore.

Kate e William

Stavolta la coppia ha deciso di spostarsi da Londra e di andare in Scozia per una visita di due giorni, il posto dove si sono conosciuti e innamorati negli anni universitari. Partiranno proprio il 29 aprile, la data delle loro nozze. Passeranno la prima giornata sull'isola di Mull per celebrare le comunità della città di Tobermory. Qui visiteranno il municipio locale e il mercato coi prodotti tipici del territorio, incontrando alcuni artigiani. Con l'occasione, verrà lanciata una partnership con la loro Royal Foundation per sostenere due spazi a Mull. Il programma prevede anche la visita a un croft (una piccola fattoria).

Kate e William

Il secondo giorno della loro visita, la coppia si sposterà a Iona, piccola isola vicina con una popolazione di appena 170 abitanti). Qui William e Kate si uniranno a un gruppo di studenti locali e conosceranno degli attivisti impegnati nel sostegno all'infanzia, causa che sta molto a cuore alla principessa, per cui si batte da sempre. Questa è la prima visita programmata per la coppia dopo le vacanze di Pasqua, trascorse con i loro tre figli George, Charlotte e Louis: si sono goduti una settimana bianca sulle Alpi e hanno trascorso gran parte del tempo nella loro casa di campagna ad Anmer Hall, nel Norfolk.