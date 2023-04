William e Kate festeggiano 12 anni di matrimonio in jeans: la tenera foto in bicicletta Per festeggiare l’anniversario di nozze William e Kate hanno scelto la semplicità: niente abiti da sera, ma una foto con look casual ‘riciclati’

A cura di Beatrice Manca

Il principe William e Kate Middleton, foto di Matt Porteous via Instagram

Ancora innamorati come ai tempi del college, liberi e spensierati in bicicletta in una giornata d'estate. Con uno scatto inedito il principe William e la moglie Kate Middleton hanno celebrato sui social il loro anniversario di nozze. Dodici anni fa, infatti, gli attuali principi di Galles si sono sposati: un royal wedding passato alla storia anche grazie all'abito da sposa di Kate Middleton. Per festeggiare il loro amore William e Kate hanno scelto la semplicità: niente abiti da sera o ritratti ufficiali, ma uno scatto in jeans e scarpe da ginnastica che celebra la loro famiglia prima della corona.

Dodici anni fa il royal wedding di William e Kate

Mentre a Londra tutto ferve per la grande cerimonia di incoronazione di Carlo III, il principe e la principessa del Galles si sono presi un momento per celebrare dodici anni d'amore. Hanno condiviso sui social una foto in cui si godono un giro in bicicletta come una coppia qualsiasi: occhiali da sole, jeans e sneakers. Kate Middleton, per la precisione, indossa un paio di Superga bianche e una camicetta in pizzo floreale firmata M.i.h Jeans con una borsa a tracolla. William, con una camicia blu, le cinge le spalle con un braccio. Nella didascalia una semplice scritta corredata da un cuoricino rosso: "Dodici anni". L'inizio del loro amore ora verrà raccontato nella sesta stagione di The Crown: le prime foto dal set mostrano William e Kate da giovani ai tempi del loro primo incontro alla St. Andrew University.

La cartolina di Natale dei principi di Galles (@princeprincessofwales)

La foto di William e Kate con i look "riciclati"

Ai più attenti però non sarà sfuggito che i principi, nella foto, vestono come in un altro scatto famoso: quello scelto per la cartolina di Natale del 2022 dei Wales, insieme ai figli George, Charlotte e Louis. Le due foto infatti sono state scattate lo stesso giorno dal fotografo Matt Porteous durante una gita in campagna nelle loro tenute. In vista della grande incoronazione di re Carlo III, i principi di Galles hanno intensificato le pubbliche apparizioni: prima abbiamo visto Kate Middleton in versione "scalatrice", con elmetto e giacca a vento, poi chic in un abito pied-de-poule. Ma la vera domanda è: cosa indosserà la prossima settimana per il solenne evento all'abbazia di Westminster?