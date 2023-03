The Crown 6, arrivano William e Kate: le prime foto con i jeans a zampa e le sneakers Sono in corso le riprese di The Crown 6: sul set gli attori che interpretano i futuri principi di Galles citano i loro look più iconici degli anni Duemila.

A cura di Beatrice Manca

Fan di The Crown all'ascolto, buone notizie per voi: le riprese della sesta stagione dell'acclamata serie Netflix sono in corso nel Regno Unito e le foto dal set ci regalano un primo sguardo agli attori che interpretano il principe William e la (futura) consorte Kate Middleton. Mentre i veri principi di Galles erano impegnati nella parata militare di San Patrizio, dove la principessa ha sfoggiato un look verde petrolio, gli attori Ed McVey e Meg Bellamy ci riportavano all'inizio degli anni Duemila tra jeans, giubbini imbottiti e sneakers.

Gli attori che interpretano William e Kate sul set di The Crown 6

Il primo incontro di William e Kate di The Crown

Dopo una quinta stagione focalizzata sugli anni Novanta, il sesto capitolo della serie sui Windsor ci porta negli anni Duemila, quando il principe William studiava all'Università di St. Andrews, in Scozia, cercando di fare i conti con la recente perdita della madre Diana. Il primo incontro tra William e Kate è avvenuto nel 2001 e verrà raccontato nei nuovi episodi. All'epoca William, interpretato da Ed McVey, era ancora lo scapolo più desiderato del pianeta: biondo, atletico, elegantissimo.

Il principe William a 21 anni

Catherine Middleton, che ha il volto di Meg Bellamy, invece era una sconosciuta: apparteneva a una famiglia facoltosa ma non nobile. La leggenda vuole che la madre, Carole Middleton, la iscrisse alla St. Andrews dopo aver saputo che anche il futuro re d'Inghilterra avrebbe studiato lì. Vero o no, il piano ha funzionato!

Ed McVey sul set di The Crown

Come saranno William e Kate in The Crown 6

Sul set l'attore Ed McVey cita un famoso look ‘casual' del principe: pullover bordeaux, camicia azzurra e jeans larghi, come voleva la moda di inizio millennio. Completano il look un giubbotto cerato blu e un paio di sneakers bicolori: uno dei punti di forza di The Crown è proprio un'ambientazione curata nei minimi dettagli, specialmente in fatto di costumi.

I primi look di The Crown 6

L'attrice Meg Bellamy invece è identica alla giovane Kate di vent'anni fa: capelli castani, lineamenti dolci e quel sorriso un po' impacciato che ha conquistato William (e il mondo intero). Non era ancora l'icona di stile che oggi conosciamo, ma una studentessa brillante e amante delle feste: sul set indossa jeans scampanati, uno zainetto in pelle marrone e una giacca verde militare. Considerato che la generazione Z impazzisce per lo stile da "party girl" della principessa nei primi 2000, la serie si annuncia una vera e propria enciclopedia di stile!