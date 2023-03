Kate Middleton, primo San Patrizio da colonnello: il look che rompe con la tradizione Per la prima volta la principessa Kate Middleton visita le guardie irlandesi in veste di Colonnello: ma perché indossava un mazzolino d’erba sul cappotto?

A cura di Beatrice Manca

Il 17 marzo si festeggia San Patrizio, patrono d'Irlanda: da Dublino la festa si è allargata in tutto il mondo, tanto che anche in Italia molti pub si tingono di verde. Per Kate Middleton questo è un St. Patrick's Day speciale: è la prima volta infatti che assiste alla tradizionale parata delle guardie in veste di Colonnello, titolo ereditato dal marito William dopo la morte della regina Elisabetta. Per il suo debutto, la principessa ha deciso di dare una svolta alla tradizione sfoggiando un look ‘di rottura', ma sempre fitto di simboli: avete notato le foglie appuntate sul cappotto?

Kate Middleton cambia la tradizione del verde

Il principe William e la consorte Kate si daranno "il cambio" durante la visita al 1° battaglione delle guardie irlandesi nella pianura di Salisbury: uno è colonnello uscente, l'altra entrante. Sono almeno dieci anni che Kate Middleton celebra la festa di San Patrizio alternando diversi coat dress della stessa nuance: un verde scuro sottobosco, più ‘biritsh' e sofisticato del classico verde squillante associato alla tradizione. Quest'anno per la prima volta la principessa di Galles ha scelto un look in una nuance diversa: blu petrolio. Non troppo distante dal tradizionale verde, ma sicuramente più sofisticato e originale.

Kate Middleton in Catherine Walker

Kate Middleton ha indossato un coat dress lungo fino al polpaccio firmato Catherine Walker, abbinandolo a pump in suede del brand Emmy London e a un cappellino di JT Millinery, precisamente un fascinator con una rouche in tulle. Il tocco finale? Gli orecchini di smeraldo, la pietra più indicata per l'occasione.

Kate Middleton con scarpe Emmy London

Il significato delle foglie sul cappotto

Impossibile non notare però la singolare ‘spilla' appuntata al petto: non diamanti o pietre preziose, bensì un mazzolino di… trifoglio! Questa pianta è infatti il simbolo dell'Irlanda ed è associata a San Patrizio che, si dice, la usava per spiegare il mistero teologico della Trinità. Attenzione, non si tratta del comune trifoglio che abbonda nei nostri prati, ma dello shamrock, o trifoglio irlandese, più piccolo e di un verde più chiaro. La principessa ne ha appuntato un mazzetto sul cappotto insieme ad altre foglie verdi, poi ha consegnato i tradizionali rametti agli ufficiali e alle guardie, che a loro volta lo distribuiscono lungo i ranghi.