Kate Middleton chic in primavera con il look pied de poule: l’abito low cost è riciclato Kate Middleton è tornata in Galles per visitare un luogo significativo nella storia del Paese. Nessun outfit di lusso: ha riciclato un vestito low cost di Zara.

A cura di Giusy Dente

Mentre fervono i preparativi per l'incoronazione di re Carlo III (che si terrà il 6 maggio), William e Kate sono alle prese anche coi loro impegni ufficiali. Marito e moglie dopo la morte di Elisabetta II ha assunto rispettivamente i titoli di principe e principessa del Galles. La coppia ha fatto il suo debutto ufficiale coi nuovi ruoli in occasione della festa di san David, patrono del Wales, lo scorso marzo. I due sono nuovamente tornati nel Paese, ma stavolta per fare visita all'Aberfan Memorial Garden a Merthyr Tydfil. Per l'occasione, la principessa come è solita fare ha riciclato il look, un outfit low cost: nessuna lussuosa Maison, bensì un brand amatissimo soprattutto dai giovani.

Perché Kate Middleton è in Galles

William e Kate si sono recati ad Aberfan, nel Galles meridionale. Qui si è verificata una tragedia nel 1966 che ha causato la morte di 144 persone, quasi tutti bambini. Il villaggio è stato spazzato via da una frana, un cumulo di rifiuti proveniente da una discarica di carbone che è scivolato lungo il pendio di una montagna. Colpita dal disastro, la regina Elisabetta in persona si recò sul posto pochi giorni dopo. Nel 1976 è stato aperto un giardino commemorativo, per ricordare le vittime e omaggiare le loro famiglie in lutto. Proprio nel giardino sono stati accompagnati principe e principessa, che come sempre si sono fermati a parlare con le persone del posto e coi fan della famiglia reale fermi ad aspettarli all'esterno.

Kate Middleton ricicla il look low cost

Per l'occasione Kate Middleton ha indossato uno dei suoi cappotti preferiti, un modello nero lungo con rever a lancia di Catherine Walker, la stilista che firma gran parte dei suoi look realizzandoli anche su misura. Lo ha abbinato a un capo low cost di Zara che ha già sfoggiato in passato. Il vestito midi con fiocco presenta l'iconica fantasia pied de poule, ha una cintura in vita e maniche lunghe a palloncino. La trama pied de poule classica è in black&white, proprio come quella sfoggiata da Kate Middleton: incrociando i fili dei due colori si ottiene un disegno simile alla scacchiera, ma riconoscibile perché somiglia a una zampa di gallina.

Lo ha già indossato almeno due volte: durante una visita a Bradford nel 2020 e poi all'University College di Londra nel 2021. Essendo di una vecchia collezione non è più disponibile all'acquisto, ma all'epoca costava poco più di 100 euro. La principessa ha completato il look con un paio di stivali di camoscio nero firmati Gianvito Rossi (il suo designer di calzature preferito) e con una borsa di Mulberry. Per impreziosire il tutto ha aggiunto gli orecchini in oro bianco e diamanti di Emily Mortimer (modello Hera Diamond Pear Drops ) e una spilla significativa. È un gioiello tempestato di diamanti a forma di porro, l'emblema nazionale gallese.