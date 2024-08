video suggerito

Kate Middleton a sorpresa in video con William dopo le Olimpiadi: il mistero dell’anello Kate Middleton è apparsa a sorpresa in un video: eccezionalmente ha tolto l’anello di fidanzamento, sfoggiando un altro gioiello misterioso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Kate Middleton si è fatta vedere nuovamente, ma stavolta solo in video. La principessa è lontana dagli eventi pubblici e dagli impegni istituzionali da diversi mesi, da quando ha annunciato di avere un tumore: da allora si sta dedicando esclusivamente alle cure. Ha fatto solo due strappi alla regola fino ad ora, in occasione di due ricorrenze a cui tiene moltissimo e a cui non è mai mancata: ha partecipato al Trooping the Colour 2024, la tradizionale parata di giugno che si chiude con la royal family affacciata al balcone, ha consegnato il premio al vincitore del prestigioso torneo maschile di Wimbledon. Ora si è fatta vedere in un video registrato assieme al principe William, per complimentarsi col team della Gran Bretagna per i risultati ottenuti alle Olimpiadi 2024.

Il look di Kate Middleton nel video

"Congratulazioni al Team GB da parte di tutti noi che vi guardavamo da casa" ha detto Kate Middleton, nel video registrato assieme al marito. Le ha fatto eco proprio il principe, con un'insolita barba lunga, che ha aggiunto: "Complimenti al Team GB, siete stati fonte di ispirazione per tutti noi". Con loro nel video anche David Beckham, l'ex velocista americano Michael Johnson, la conduttrice Gabby Logan. La principessa del Galles indossava una maglietta a righe bianche e nere di Ralph Lauren, un capo che ha già indossato in passato diverse volte: fa parte del guardaroba reale almeno dal 2013, quando l'ha indossata a un evento ufficiale di beneficenza di SportAid all'Olympic Park di Londra. All'epoca costava circa 85 sterline.

Il misterioso anello di Kate Middleton

La clip dura pochi secondi, ma è possibile notare la quasi totale assenza di gioielli, nel look estremamente minimal e semplice. Si vedono solo un sottile girocollo e un anello all'anulare, una sorta di "sostituto" dell'anello di fidanzamento da cui non si separa mai, ma forse stavolta un po' troppo impegnativo, col suo l'enorme zaffiro centrale. Potrebbe trattarsi di un gioiello dal grande valore affettivo: quello regalatole da William durante il corteggiamento come pegno d'amore, un gioiello con granati e perle incastonate in oro rosa.

Leggi anche La Royal Family snobba ancora Meghan Markle, nessun augurio per il suo 43esimo compleanno

Le pietre sono simboli di impegno e fedeltà. Kate Middleton lo ha indossato quando si è laureata alla St. Andrews University nel giugno 2005 (sei anni prima del matrimonio). Un'altra ipotesi, è che si tratti di una fascia d'oro con diamanti e zaffiri incastonati, forse il cosiddetto anello dell'eternità. Il principe William ne aveva regalato uno alla moglie in occasione della nascita del loro primo figlio, il principe George.