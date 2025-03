La royal family non allaccia la cintura di sicurezza perché può sgualcire i vestiti

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton, Camilla e il piccolo George nel giorno dei funerali di Elisabetta II

Spesso i reali nelle foto ufficiali vengono immortalati a bordo di autovetture o carrozze. Come dimenticare la lunga sfilata di automobili nere, che ha portato tutti i membri della royal family al funerale della regina Elisabetta, presso l'abbazia di Westminster. Anche in quel caso i più attenti avranno notato un dettaglio: da Kate Middleton alla principessa Anna e persino i bambini, non avevano la cintura di sicurezza allacciata. È di prassi per loro, non era stata certo una dimenticanza collettiva dovuta allo sconforto del momento, né negligenza. Il motivo lo ha chiarito Michael Chandler, ex bodyguard di Buckingham Palace e di diverse celebrities, specializzato in addestramento di guardie del corpo: "Dietro la decisione di non allacciarsele c’è un motivo più che valido".

Perché i reali non indossano la cintura di sicurezza

Alla defunta regina Elisabetta II piaceva moltissimo guidare: esistono diverse foto che testimoniano questa sua passione, ereditata dalla figlia Anna. I reali sono gli unici che sia quando guidano che quando viaggiano sul sedile destinato ai passeggeri, possono evitare di allacciare la cintura di sicurezza. Vale sia quando si aggirano intorno alle loro residenze private che quando si recano a eventi ufficiali o se sono in visita di Stato. E non vengono multati per questo. Non è un gesto immotivato o di disattenzione, come ha raccontato Michael Chandler al MailOnline. Le ragioni, anzi sono diverse.

Innanzitutto, il bodyguard ha chiarito si tratta di una materia dove per loro c'è sicuramente una certa flessibilità, ma di certo viene stabilito in anticipo se il re o la regina dovranno indossare o meno la cintura di sicurezza. Durante i viaggi più lunghi o quelli che richiedono di andare a velocità elevata, per esempio in autostrada, i royals indossano la cintura, come tutti. Quando non lo fanno può essere, paradossalmente, proprio per motivi di sicurezza. Se c'è un rischio per la sicurezza particolarmente elevato, si rende necessario che quella persona possa uscire dalla vettura il più velocemente possibile: da qui la possibilità di rinunciare alla cintura. Basti pensare a un attentato: ogni secondo diventa prezioso, persino quelli che si impiegano per slacciare la cintura. "È probabile che ci sia un approccio basato sul rischio – ha spiegato – Ci sarà una valutazione, il cui esito determinerà se ci sia bisogno o meno di precauzioni extra".

C'è anche un altro elemento che va considerato, strettamente pratico: "Se salgono e scendono da un veicolo, i reali saranno meno propensi ad allacciare la cintura di sicurezza ogni volta che scendono dall'auto". C'è poi la questione legata all'estetica, alla necessità di avere sempre un'0immagine impeccabile: "Negli uomini la cintura di sicurezza può sgualcire le camicie, quindi anche questo potrebbe essere un fattore".